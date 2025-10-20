הנשיא דונלד טראמפ הכריז בסוף השבוע האחרון על הנחיות פדרליות חדשות שיאפשרו מימון טיפולים רפואיים למשפחות חשוכות ילדים בארצות הברית.

ההכרזה, שנעשתה בחדר הסגלגל בבית הלבן, זכתה לתמיכה רחבה של בכירים בממשל, חברי קונגרס וארגוני רפואה.

על פי החוק המעודכן, שגובש על ידי משרד העבודה, משרד האוצר ומשרד הבריאות בארה"ב, משפחות הזקוקות לטיפולי פוריות יוכלו לקבל סיוע כספי דומה להטבות שניתנות על טיפולי שיניים או במסגרת תוכניות ביטוח של מעסיקים.

במקביל, חברות תרופות אמריקאיות הודיעו כי ימכרו תרופות רלוונטיות בהנחות משמעותיות, בעקבות איום של הבית הלבן להטיל מכסים על חברות שיסרבו לשתף פעולה.

במהלך קמפיין הבחירות, טראמפ התחייב לממן טיפולים למשפחות חשוכות ילדים, בין אם באמצעות מימון ממשלתי ובין אם על ידי חיוב חברות הביטוח.

הרב משה מרגרטן, מייסד ארגון המסייע לחשוכי ילדים בארצות הברית, כינה את ההכרזה "קפיצת מדרגה ענקית במאבק להפוך את הטיפולים לנגישים ובמחיר סביר".

"למרות המשמעות של צעד זה, העבודה לא הסתיימה", אמר הרב מרגרטן. "נמשיך לעבוד עם הבית הלבן והקונגרס, ונקדם רפורמות נוספות עד שכל משפחה המתמודדת עם הוצאות כספיות תוכל למצוא את התמיכה שמגיעה לה".

הסנאטורית קייט בריט, רפובליקנית מאלבמה, כינתה את ההכרזה "הצעד הכי תומך במשפחות שעשה נשיא בהיסטוריה של ארצות הברית".

בארצות הברית, בניגוד לישראל, אין סיוע ממשלתי לטיפולי פוריות. בישראל, קופות החולים מספקות מימון חלקי או מלא, המדינה מעניקה סיוע וישנם ארגונים רבים המסייעים למשפחות. בארה"ב, חברות הביטוח לא מימנו טיפולים כאלה עד כה.

הרב מרגרטן רתם לקידום החוק עסקנים, חברי סנאט משני המפלגות ואישי ציבור. במאי 2023 נערך אירוע מרכזי בניו יורק שבו נתרמו שבעה מיליון דולר למטרה. באירוע, הרב מרגרטן סיפר מול קהל רב וחברי סנאט על הקושי הכלכלי והרגשי של המשפחות.

הרב מרגרטן ידוע בפעילותו למען קהילות יהודיות ברחבי העולם. הוא הוביל מבצעים לשחרור אנשים שהיו בסכנה באפגניסטן בעת נסיגת ארה"ב, פעל לרפורמה בעונשי מאסר לעברייני צווארון לבן שהביאה לשחרור יהודים רבים, והיה פעיל בהצלת יהודים באוקראינה, שם תרם עשרות אמבולנסים למדינה.