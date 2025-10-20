המדינה עדכנה אתמול את בית המשפט העליון כי ביטול ההטבות בדמי הביטוח הלאומי לתלמידי ישיבות שאינם מתגייסים לצבא ייכנס לתוקף ב-1 בינואר 2026.

מדובר בהנחה של כ-67% מדמי הביטוח הלאומי, הניתנת כיום לאברכים ולבחורי ישיבות, ואשר תבוטל לחלוטין בעוד חודשיים וחצי.

בהודעה לבית המשפט נכתב כי "לאחר השלמת השיח בין הגורמים הרלוונטיים ביחס למשך הוראת המעבר הנדרשת, ובדיקת פרק הזמן הדרוש לצורך היערכות הפרט והתאמת מערכות הביטוח הלאומי - משיבי המדינה יהיו ערוכים ליישום הפרשנות המשפטית העדכנית ביחס לסעיף 348(ח) לחוק הביטוח הלאומי ביום 1.1.26".

המהלך הוא תוצאה ישירה של פסיקת בג"ץ מתחילת ספטמבר, שקיבל עתירה של התנועה לאיכות השלטון והורה להפסיק את ההנחות הניתנות לתלמידי ישיבות שאינם משרתים בצבא.

העתירה טענה כי "בהיעדר מסגרת נורמטיבית המתירה את אי גיוסם של תלמידי המוסדות התורניים, אין להמשיך ולהעביר כספי תמיכות עבור תלמידים שאינם פטורים מגיוס".

בציבור החרדי גינו את המהלך. "לאחר שפגעו בילדים במעונות, קיצצו בתקציבי הישיבות ועצרו לומדי תורה, הם מבקשים עתה לרדוף את הבחורים עצמם ולחנוק את עולם התורה עד חורמה", צוטטו אישי ציבור הבוקר בעיתון 'המבשר'.

"במקום להכיר בזכות היסוד של העם היהודי לעסוק בתורתו - הם הופכים זאת לעבירה שיש לשלם עליה קנס".

עוד נמסר כי מדובר ב"מסע נקמה כלכלי רחב היקף", כלשונם. "קודם פגעו במוסדות התורה, לאחר מכן בהורים באמצעות קיצוץ הסבסוד למעונות, וכעת הם פוגעים ישירות בתלמידי הישיבות עצמם. הם מנסים להפוך את חיי התורה לאפשרות כלכלית בלתי ניתנת להחזקה - מתוך כוונה ברורה לשבור את הציבור החרדי מבפנים".