בשנה החולפת בלבד, 155 זוגות התחתנו אחרי שלמדו את כללי המשחק הזוגי בפרויקט 252. לא בקורס יקר של אלפי שקלים, לא עם שדכן פרטי - אלא בבית, באנונימיות, במחיר של 10 שקל לחודש.

הסוד? כמו שאי אפשר לנהוג בלי לעבור טסט - ככה אי אפשר להצליח בזוגיות בלי ללמוד את הכללים. מאז הקמת הפרויקט, כבר כמעט 800 זוגות מצאו את זיווגם דרך השיטה הזו, ועם כניסת שנת תשפ"ו - זו יכולה להיות השנה שלכם.

להצטרפות מיידית לפרויקט 252 ב-10 ש"ח בלבד לחודש הראשון - לחצו כאן עכשיו

"אני אומרת תודה לפרויקט 252 על שינוי חיי", מספרת שלומית. "בשנתיים שעברו פגשתי גברים שלא התאימו לי בכלל, והרגשתי שאני מבזבזת זמן. אחרי שהצטרפתי לפרויקט הבנתי את הטעויות שלי - למדתי מה באמת חשוב בבחירת בן זוג, איך לזהות דגלים אדומים, ואיך להתנהל נכון בדייטים. תוך 4 חודשים פגשתי את בן זוגי, ועוד חודשיים התארסנו".

שלומית היא לא המקרה היחיד. מתוך 20,000 המשתתפים בפרויקט, מאות זוגות מדווחים על שינוי משמעותי בגישה שלהם לזוגיות - ועל תוצאות קונקרטיות.

"עמלתי פי המון לא לפחד מאף אחד ולא להתייחס לשום בחור כ'אולי הוא יכול להיות כזה או אחר", מספרת שרון. "היה שווה את כל התהליך, כשהבנתי איך להגיע לאחד שבו ממש יהיה לי טוב".

לקבלת גישה מיידית ל-400 שיעורים, ליווי אישי ואירועי היכרות - ב-10 ש"ח בלבד לחודש הראשון

צוריאל גביזון, יזם פרויקט 252, מסביר את הסיבה להצלחה: "היום אנשים מבינים שכמו שאי אפשר להיכנס למשחק שחמט בלי לדעת את הכללים - ככה אי אפשר להיכנס לזוגיות בלי ללמוד את כללי המשחק הזוגי". לדבריו, רבים חושבים שזוגיות זה משהו שפתאום קורה מעצמו, אבל בפועל - בעולם של חוסר מיקוד ותקשורת מרובת פלטפורמות - צריך ללמוד מחדש את העולם הטבעי של הזוגיות.

אחת המחשבות השגויות הנפוצות ביותר לגבי פרויקט 252 היא שהוא מיועד רק לאנשים שמתקשים למצוא זיווג. "זה בדיוק ההיפך", מדגיש גביזון. "הפרויקט מיועד לכל אדם שרוצה לקבל כלים כדי להתחתן - בדיוק כמו שכל אחד צריך ללמוד לנהוג לפני שהוא יוצא לכביש".

השנה, פרויקט 252 עובר שדרוג משמעותי: אפליקציה חדשה שתאפשר גישה נוחה יותר לכל התכנים, עשרות מנטורים ומאמנים חדשים שיצטרפו לצוות, וטכנולוגיית בינה מלאכותית שתלווה את המשתתפים בתהליך. "מה שאנשים מקבלים בליווי אישי 1X1 ועולה מאות שקלים לפגישה - כאן הם מקבלים בצורה אנונימית, מהבית, ובעלות נמוכה בהרבה", מסביר גביזון.

מנויי פרויקט 252 מקבלים גישה לספרייה של מעל 400 שיעורים והדרכות, מפגשי זום ספיד-דייטים, כניסה לאתרי היכרויות ייעודיים, אירועים בכל רחבי הארץ, וליווי שבועי ממנטורים ומאמנים מובילים בתחום הזוגיות והשידוכים.

עם תחילת שנת תשפ"ו, זה הזמן לקחת החלטה. לרגל תחילת השנה, הפרויקט מציע 10 שקל לחודש הראשון - כדי שתוכלו לנסות בלי סיכון ולראות בעצמכם איך השיטה עובדת. עם 800 זוגות שכבר התחתנו, 20,000 משתתפים פעילים, ומאות המלצות - פרויקט 252 הופך למסלול מוכח לפנויים ופנויות שרוצים לקחת את עניין הזוגיות שלהם ברצינות.

המקומות בתוכנית הליווי האישי מוגבלים, ועם תחילת השנה החדשה - הביקוש רק עולה. אם אתם רוצים שתשפ"ו תהיה השנה שבה אתם מוצאים את בן או בת הזוג - זה הזמן לפעול. לא מחר, לא בעוד שבוע. עכשיו.

לקבלת גישה מלאה ב-10 ש"ח לחודש הראשון - כניסה מאובטחת כאן עכשיו