משאיות סיוע בדרכן לעזה צו 9

עשרות משאיות סיוע נצפו הבוקר (שני) במעבר ניצנה בדרכן לרצועת עזה.

המשאיות נכנסו לרצועת עזה יממה לאחר ששני לוחמים, רב-סרן יניב קולא וסמ"ר איתי יעבץ, תושבי העיר מודיעין, נפלו בקרב ברפיח מירי שביצעו מחבלי חמאס בזמן הפסקת האש.

בעקבות התקרית הקשה הנחה ראש הממשלה בנימין נתניהו את צה"ל לעצור את הכנסת הסיוע לרצועה עד להודעה חדשה.

מאוחר יותר ישראל הודיעה כי תחדש את אספקת הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה בשל לחץ אמריקני בנושא.

מתנועת צו 9 נמסר: "פחות מ-24 שעות אחרי הירצחם של לוחמי צה"ל, ואחרי ההודעה על הפסקת הסיוע לחמאס וההתקפלות המסוכנת והאומללה מיד לאחר מכן, מרצחי חמאס שממשיכים להחזיק ב-16 מחטופינו החללים, בניגוד להסכם, מקבלים הבוקר מאות משאיות אספקה והתעצמות ללא כל תמורה. המחדל חייב להיפסק".