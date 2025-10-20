לפני שנה וחצי, באחד מלילות מרץ, הלכתי לישון עם מחשבה אחת: "אני רוצה לעשות משהו מעניין בעסק שלי".

בלי לחשוב יותר מדי, עלה לי רעיון שנשמע כמעט מטורף: לאתגר את עצמי פומבית לעשות מיליון שקל בתוך 90 יום ולתעד את כל הדרך ברשתות החברתיות.

למחרת בבוקר פתחתי קבוצת וואצאפ בשם 'אתגר מיליון שקל ב-90 יום', פרסמתי אותה בעמוד האינסטגרם שלי, ותוך שעות הצטרפו 850 בעלי עסקים שרצו לעקוב אחרי המסע בזמן אמת.

כתבתי שם הודעה אחת: "היום זה כבר היום הראשון של האתגר האישי שלי".

ידעתי שאני נכנס להרפתקה מסוכנת. שמתי את כל המוניטין שלי על הכף. החלטתי ללכת על זה עד הסוף.

הרעיון היה פשוט, לשתף את הצופים בהכל.

איך אני חושב, איך אני בונה אסטרטגיה, איך אני מקבל החלטות, איך אני משווק ואיך אני מוכר. כולל צילומי מסך של העברות בנקאיות ופרטים על לקוחות שסגרו עסקאות. שום דבר לא נשאר מאחורי הקלעים.

התוצאה: בתוך 59 ימים בלבד, היעד הושג, מיליון שקל הכנסות.

שלושת הדברים שעשו את ההבדל היו ברורים.

ראשית, התמקדות מוחלטת.

העפתי את כל הרעשים מסביב. לא עוד עשרות רעיונות במקביל, לא עוד הסחות דעת. רק אני והיעד.

שנית, חשיבה הפוכה.

שאלתי את עצמי מה יהיה קל יותר, למכור ל-100 אנשים ב-10,000 שקלים כדי להגיע למיליון ש"ח הכנסות, או ל-10 אנשים שירות כלשהו ב-100,000 שקלים?

כשהיעד ברור, אתה מתחיל לחשוב בצורה עסקית. קודם כל מה היעדים שלך, ורק אח"כ לחשוב "איזה ערך אני יכול לתת ללקוח שלי ככה שהוא יהיה מוכן לשלם את הסכום הזה"?

שלישית, מהירות ביצוע.

כשמשהו לא עבד, תיקנתי באותו היום. צוות לא מדויק? החלפתי. קמפיין נפל? שיניתי. אין זמן לבכיינות כשכל המדינה רואה אותך מתמודד.

אני לא מספר את זה כדי להשוויץ, אלא כדי להמחיש שכל בעל עסק יכול להגיע לפריצה אם יש לו שלושה דברים: אסטרטגיה, מחויבות ומהירות ביצוע.

כשאתה אומר בקול רם שאתה מחויב למשהו, העולם משתף פעולה. וכשיש לך הבנה אמיתית בעסקים, אתה כבר לא שואל "אם אצליח", אלא "מהי הפעולה הבאה שאני צריך לעשות כדי להצליח".

ביום ראשון הקרוב אני פותח אתגר עסקים חדש שבו אני מלמד את כל השיטה העסקית שלי, צעד אחרי צעד, כולל פירוק של הדרך שבה עשיתי מיליון שקל בתוך 59 ימים בלבד.

כל יום שידור חי בשעה 10:00 בבוקר, למשך 45 דקות בלבד, והכול ללא עלות.

ובנימה אישית, אל תוותרו על החלומות שלכם. זה לא קל, אבל זה אפשרי. לפעמים כל מה שצריך זה החלטה אמיצה אחת ומחויבות מוחלטת למשימה עד שתשיגו אותה.

שלכם, גבי.