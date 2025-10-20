שר הביטחון ישראל כ"ץ הורה לצה"ל להעביר מסר חד וברור לראשי החמאס בעזה באמצעות מנגנון הפיקוח האמריקאי.

לפי ההנחיה, ארגון הטרור נדרש להרחיק מיידית את אנשיו מהשטח שמעבר לקו הצהוב - האזור הנמצא בשליטת ישראל.

"על כל מחבל חמאס שנמצא מעבר לקו הצהוב בשטח שבשליטת ישראל להתפנות באופן מיידי. ראשי החמאס יישאו באחריות לכל תקרית", כתב השר כ"ץ.

כ"ץ הזהיר כי "מי שיישאר בשטח ישמש יעד לתקיפה ללא כל אזהרה נוספת וזאת כדי לאפשר לכוחות צה"ל לפעול בחופשיות ובאופן מיידי מול כל איום".

לסיום הודגש כי "ההגנה על חיילי צה"ל נמצאת בראש סדר העדיפויות וננקוט בכל הצעדים הנדרשים כדי לוודא את זה".