מטוס מטען מדגם בואינג 747-400, שהופעל על ידי חברת ACT Airlines עבור Emirates SkyCargo, החליק הבוקר (שני) ממסלול הנחיתה בנמל התעופה הבינלאומי של הונג קונג.

המטוס בן 32 שנים, לא נשא מטען באותו שלב של הטיסה, הגיע בטיסה מדובאי ובמהלך נחיתה במסלול הצפון־מערבי סטה שמאלה, התנגש ברכב אבטחה וגרם לו להידחף אל הים.

על פי הדיווחים, שני עובדי אבטחה ששהו ברכב נהרגו - אחד מהם במקום והשני מת מאוחר יותר בבית החולים. צוות המטוס, שמנה ארבעה אנשים, יצא מהאירוע ללא פגיעות משמעותיות.

רשויות התעופה בהונג קונג פתחו בחקירה לבירור נסיבות התאונה. על פי הודעת מחלקת התעופה האזרחית המקומית, המטוס סטה מהמסלול סמוך לסיום הנחיתה, אך טרם נמסרו פרטים רשמיים על הגורמים לאירוע.

האירוע גרם לשיבושים בתנועת המטוסים בשדה, אך נכון לשעות הצהריים חודשה הפעילות באופן חלקי.