המועצה להשכלה גבוהה אישרה לאחרונה למכללת עזריאלי להנדסה בירושלים, לפתוח את המחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה - תכנית ייחודית לתואר B.Sc המשלבת לימודי הנדסה ומדעי החיים, בשילוב התמחות מעשית בתעשיות הביוטק, הפארמה, המזון והקוסמטיקה. התכנית תהיה התכנית הראשונה להנדסת ביוטכנולוגיה בירושלים וסביבתה.

מדובר בתוכנית שתכשיר מהנדסים לעבודה בתעשיות פורצות דרך - החל מייצור תרופות, טיפולים תאיים וחיסונים, דרך פיתוח בשר מתורבת ומוצרי פודטק ועד הנדסת רקמות ויישומי ננוטכנולוגיה. התוכנית שמה דגש לא רק על הבנת תהליכים ביולוגיים, אלא גם על יכולת ליישם אותם בקנה מידה תעשייתי.

ד"ר טלי תבור-ראם, ראש המחלקה, אומרת "הבוגרים שלנו לא רק יידעו לבצע מחקר במעבדה, אלא גם להוביל תהליכי ייצור אמיתיים בתעשייה. אנחנו מחברים את הסטודנטים כבר במהלך הלימודים למפעלים, לחברות פארמה וסטארט-אפים, ומאפשרים להם להתנסות בטכנולוגיות מתקדמות ממש כמו בעולם האמיתי".

פרופ' תמר רז נחום, נשיאת מכללת עזריאלי להנדסה, מוסיפה כי "הקמת המחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה היא בשורה לסטודנטים ולתעשיית הביוטק. הביקוש למהנדסים בתחום הולך וגדל, ואנחנו גאים להיות המוסד שמכשיר את דור המהנדסים הבא - כאלה שיובילו את פיתוח התרופות, המזון החדש והטכנולוגיות הרפואיות של העתיד".

תכנית הלימודים תכלול התמחויות ייחודיות ביניהן ביוטכנולוגיה פרמצבטית - התמחות המתמקדת בתהליכים וטכנולוגיות לייצור תרופות), לצד ביוטכנולוגיה רפואית - התמחות שתתמקד בפיתוחי ביוטכנולוגיה לטובת הרפואה, לרבות הנדסת רקמות, תרביות תאים, ננוטכנולוגיה ועוד. בנוסף, יעמדו לרשות הסטודנטים מעבדות חדשניות: מתחם מעבדות המדמה מפעל ייצור - כולל ביוראקטורים, מעבדות פרמנטציה, תהליכי הפרדה, כימיה אנליטית, תרביות תאים, הדפסת תאים ותהליכי פיתוח פרמצבטי.

הקשר ההדוק לתעשייה במהלך הלימודים יבוא לידי ביטוי באמצעות שיתופי פעולה עם חברות מובילות בירושלים ובשאר אזורי הארץ בתחומי התרופות, הביוטק, המזון המתקדם והקוסמטיקה. המחלקה תעודד עבודה מעשית החל מהשנה שלישית, כאשר הסטודנטים כבר ישתלבו במעבדות מתקדמות ובעבודה בפועל בתעשייה לצד הלימודים.

בוגרי המחלקה צפויים להשתלב בתפקידים מגוונים - מהנדסי תהליכים, מהנדסי פרמנטציה וביו-פרוסס, פורמולטורים, חוקרי מו"פ (R&D), מהנדסי ולידציה, מהנדסי מזון ויזמים בתחומי הביוטק והמדטק.