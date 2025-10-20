חבר וועדת חוץ וביטחון ח"כ עמית הלוי מהליכוד תקף בחריפות את אנשיו של טראמפ זאת לאחר הפרת הפסקת האש מצד חמאס והנסיון למנוע מישראל לחסל את הארגון הרצחני.

הלוי אמר בגלי צה"ל כי אנשי טראמפ מוכרים לציבור אשליות, כלשונו. "כדאי שקודם כל צה"ל יכין תכנית הכרעה מלאה. הכרעה, לא 'פגיעה' ולא 'פשיטה', אלא הכרעה ושליטה ברצועת עזה. במוקדם או במאוחר זה יקרה, ישראל תשלוט ברצועת עזה. אין לנו שום ברירה אחרת", טען.

לדבריו סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר "דוחפים אותנו, וויטקוף וכל החבורה הזאת, לא לשלב הבא, הטוב, אלא לשערי הגיהינום".

"זו המשמעות של להביא את הקטארים והטורקים והאמירתים. מר וויטקוף היה צריך להגיע כבר למסקנה מזמן שהמזרח התיכון זה לא ניהול של ביזנס במיאמי או עסק תיירותי במיאמי.

צריך שהמערב יבין קצת יותר לעומק את האויב שניצב מולנו ויתייחס בהתאם. זה לא קורה, ולכן אנחנו צריכים להפעיל את כל המנופים המדיניים, אני לא אומר שזה קל".