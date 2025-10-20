גליה חושן: הפסקת אש? אנחנו נותנים כוח לאויבים שלנו ערוץ 7

גליה חושן, אמה של הדר הי"ד שנרצחה במסיבת הנובה בשבעה באוקטובר, שוחחה עם ערוץ 7 בכנסת והביעה את חוסר שביעות רצונה מהפסקת האש עם חמאס.

מבחינתה, היא לא חשה שהמלחמה הסתיימה, או אפילו קרובה לסיום. "שום דבר לא הסתיים. אתמול נהרגו שני חיילים. גם אחרי שחזרו החטופים החיים היו חגיגות ניצחון, כאילו השגנו שלום אזורי. זה לא ניצחון. ניצחון בשבילי הוא שלא תהיה עזה ולא יהיה חמאס. הניצחון היחיד הוא להשמיד את חמאס, לסלק את כל העזתים ולשלוט בכל האזור. שום דבר אחר לא יגרום לי להרגיש שהבת שלי לא נרצחה לשווא".

לדעתה ישראל מפספסת הזדמנות פז לטיפול שורש בבעייה העזתית. "מה זו הפסקת האש הזו? אנחנו מפסיקים אש והם ממשיכים? על מי אנחנו סומכים? על קטאר וטורקיה? אנחנו נותנים כוח לאויבים שלנו".

כשהיא נשאלת על הצורך בוועדת חקירה למחדלי השבעה באוקטובר אומרת חושן שנדרשת ועדה כזו - אבל היא צריכה לקום מתוך הסכמות. "אנחנו קבוצה גדולה בעם שלא מוכנה לועדת חקירה ממלכתית בראשות שופט שלקח לעצמו את כס המשפט. אנחנו דורשים ועדה מיוחדת עם שיניים שהממשלה תחוקק את הקמתה. הוועדה הזו צריכה לבדוק את הצבא, הצד המדיני וגם את מערכת המשפט. כולם צריכים להסכים על הוועדה הזו והיא צריכה להיות מורכבת מאנשים שלא היו במערכת בשנים האחרונות. אם לא תקום ועדה כזו - אני לא אאמין לממצאים שלה - כי בינתיים אנשים מטייחים, ממציאים דברים - והעולם ממשיך.

אנחנו רוצים תשובות. אני לא יודעת איך הבת שלי נרצחה. מה קרה שם? האם מישהו בגד? אם לא - תוכיחו לנו. האשם צריך לשאת בתוצאות. זה לא ייגמר עד שלא יהיו לנו כל התשובות ועד שלא ננצח באמת", מסכמת חושן.