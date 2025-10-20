קבוצת פעילים עלתה אתמול (ראשון) לנקודת התיישבות חדשה באזור בנימין.

זמן קצר לאחר שעלו לשטח הגיעו למקום כוחות צה"ל ומג"ב, שהכריזו על המקום כשטח צבאי סגור ועיכבו שישה מהפעילים, בהם קטינים, לתחנת משטרת בנימין.

הפעילים הוחזקו בתחנה במשך מספר שעות, כאשר לדבריהם נאמר להם כי ישוחררו לאחר "שיחה".

שלושה מהם הוכנסו לשיחה עם נציג שב"כ, אשר, לפי הפעילים, הזהיר אותם שלא ישובו לנקודה שהקימו. "באתם לעשות בלאגן, חבל שהחיים שלכם ייהרסו", אמר להם נציג השב"כ.

לאחר שיחת האיום, לדברי הפעילים, שוחררו כולם לביתם. עו"ד נתי רום מארגון חוננו סייע להם בייעוץ משפטי במהלך העיכוב.

רום מסר: "הפרקטיקה של מעצרי שווא ושיחות איום של שב"כ בתחנות המשטרה איננה חוקית וחייבת להיפסק. לא ייתכן כי קטינים יילקחו לתחנת המשטרה למשך שעות ללא עילת מעצר".