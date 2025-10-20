ארצות הברית היא מדינה עצומה ומגוונת, 50 מדינות, אלפי ערים, מאות פארקים לאומיים ומערכת כבישים מהמתקדמות בעולם. אם אתם מתכננים טיול אצל הדוד סם, בין אם מדובר בטיול משפחתי, עסקי או מסע זוגי חוצה יבשת מחוף לחוף, השכרת רכב היא הדרך הטובה, הנוחה והמשתלמת ביותר ליהנות מחופש מוחלט ולגלות את המדינה בקצב שלכם.

אבל לפני שאתם עולים על ההגה, חשוב להכיר כמה כללים, חוקים וטיפים שיבטיחו נסיעה חלקה ובטוחה. אופרן, חברת השכרת הרכב בחו"ל המובילה בישראל ריכזה עבורכם את כל מה שצריך לדעת, מהכנה מוקדמת ועד נהיגה בטוחה בכבישים האמריקאיים.

לפני ההשכרה: תכנון, רישיון נהיגה וכרטיס אשראי

תהליך השכרת רכב בארה"ב נחשב מהפשוטים בעולם, אך עדיין חשוב להיערך מראש. ברוב המקרים תידרשו להציג רישיון נהיגה בינלאומי לצד הרישיון הישראלי. גם במדינות בהן החוק מאפשר נהיגה עם רישיון ישראלי ממוחשב, ייתכן שספק ההשכרה יבקש לראות רישיון בינלאומי כתנאי לשחרור הרכב. בנוסף, נהגים שאינם מחזיקים ברישיון אמריקאי צריכים להחזיק דרכון ולעיתים גם הוכחת כניסה ויציאה מארה"ב, במיוחד במדינות כמו קליפורניה, טקסס, קולורדו, אריזונה וניו מקסיקו.

בעת איסוף הרכב חובה להציג כרטיס אשראי בינלאומי פיזי על שם הנהג הראשי, אשר ישמש לפיקדון. חשוב לדעת כי כרטיסי דיינרס אינם מתקבלים בארה"ב כערבון, ולכן יש להצטייד בכרטיס של חברות אחרות כמו ויזה או מאסטרקארד.

כדי להבטיח זמינות ומחיר טוב, מומלץ להזמין את הרכב כבר בזמן רכישת כרטיסי הטיסה, במיוחד בעונות העומסות.

עם מי כדאי לשכור רכב בארה"ב

הבחירה בחברת ההשכרה הנכונה היא לא רק עניין של מחיר, אלא גם של שקט נפשי. אופרן פועלת בארה"ב בשיתוף עם חברות הענק אלאמו (Alamo) ונשיונל (National), שנבחרות בקביעות במקומות הראשונים בסקרי שביעות רצון הלקוחות בארה"ב. לשתיהן אלפי תחנות השכרה בכל רחבי המדינה, משדות תעופה גדולים ועד מרכזי הערים, ושירותי דרך הפועלים 24/7.

בנוסף, אלאמו מציעה שירות ייחודי בשם “Choice” המאפשר לבחור בעצמכם את הדגם הרצוי מבין כלי הרכב בקבוצה שהוזמנה מראש, ישירות מהחניון בתחנת ההשכרה. השירות זמין בשדות התעופה המרכזיים בלבד.

למטיילים המעוניינים לקצר תהליכים קיימת גם האפשרות לבצע צ'ק-אין אונליין באתר אלאמו עוד לפני ההגעה לתחנה, ובכך לחסוך זמן עמידה בתורים.

בחירת רכב מתאים

המרחקים בארה"ב ארוכים, ולכן נוחות הנסיעה חשובה במיוחד. ההפרשים בין קבוצות הרכב לרוב אינם משמעותיים, ולכן כדאי לבחור ברכב גדול ומרווח, במיוחד למשפחות או למי שמתכנן מסע ארוך. רכבי SUV נחשבים פופולריים במיוחד בארה"ב, ומעניקים נוחות נהיגה, מרחב אחסון ואחיזה טובה בכבישים בין-עירוניים.

כדאי לקחת בחשבון גם את כמות המטען, הקניות שתעשו בדרך והמרחקים בין תחנות דלק באזורים כפריים. אם אתם נוהגים באזורים מושלגים או מתכננים נסיעה בעונת החורף, מומלץ לבחור ברכב עם הנעה כפולה (4×4).

חוקי תנועה ונהיגה: מה חשוב לדעת

לכל אחת מ- 50 המדינות בארה"ב יש מערכת חוקים משלה. חלקם דומים לאלה שבישראל, אך חלקם שונים לגמרי. מומלץ לשאול את פקיד ההשכרה על הנחיות הנהיגה המקומיות, במיוחד אם בכוונתכם לעבור בין מדינות.

כבישי אגרה Toll Roads: ברחבי ארה"ב פועלים אלפי קילומטרים של כבישים בתשלום. כדי לחסוך התעסקות במזומן, ניתן לשכור מכשירTollPass (אוSunPass בפלורידה), שמאפשרים מעבר חופשי וחיוב מרוכז בכרטיס האשראי. שימו לב כי לא כל הכבישים מכוסים במכשירים אלו, למשל במונטריאול, קנזס ודרום קרוליינה. חשוב לבדוק מראש באילו כבישים המכשיר תקף באתר tollpassgo.com.

נתיבי HOV ו-Carpool: בכבישים מהירים רבים קיימים נתיבים ייעודיים לרכבים עם מספר נוסעים מינימלי, לרוב שניים או שלושה. שימוש לא חוקי בנתיבים אלו עלול להוביל לקנסות של מאות דולרים.

אוטובוס בית ספר ואזורי School Zone: אחד הכללים הקדושים ביותר בכבישי ארה"ב הוא לא לעקוף אוטובוס בית ספר כשהוא עוצר ומפעיל אורות אדומים מהבהבים או שילוט .“STOP” חובה לעצור לחלוטין עד שהאוטובוס סוגר את השלט וכל הילדים חצו את הכביש. באזורים של בתי ספר, יש להוריד את המהירות ל-15 מייל לשעה, כל עוד רמזור צהוב מהבהב.

רכבי חירום: אם רכב משטרה, אמבולנס או גרר עומד בשולי הדרך עם אורות מהבהבים, החוק מחייב לעבור לנתיב הרחוק ביותר ממנו. אם אין אפשרות לעבור נתיב, חובה להאט משמעותית. החוק הזה תקף גם כלפי רכבים פרטיים ומשאיות במדינות כמו טנסי, אילינוי, קנטקי, מיזורי ואינדיאנה.

חוקים ונהגים חדשים בארה"ב

בכבישים עירוניים תיתקלו לעיתים בנתיב אמצעי המסומן בצהוב, נתיב זה מיועד לפנייה שמאלה משני הכיוונים. חשוב להשתמש בו בזהירות, רק כשאתם קרובים לפנייה.

אם שוטר עוצר אתכם, אל תצאו מהרכב! הישארו במקומכם, הניחו את הידיים על ההגה והמתינו להוראות. יציאה מהרכב ללא רשות עלולה להיחשב איום.

בנוסף, ברוב המדינות חל איסור לעצור טרמפים או להעלות טרמפיסטים, במיוחד באזורים סמוכים לבתי כלא.

תדלוק, תחזוקה ונסיעות ארוכות

במדינות רבות המרחקים עצומים ותחנות דלק עשויות להיות נדירות. תכננו מראש את העצירות ודאגו לתדלק לעיתים תכופות.

הרכבים בארה"ב לרוב אוטומטיים ומגיעים עם ביטוח מקיף ללא השתתפות עצמית, אך מומלץ לבדוק את הכיסוי המדויק בעת ההזמנה.

אם אתם מתכננים לחצות את הגבול לקנדה, זכרו שחברות ההשכרה אוסרות מעבר גבול צפונה עם רכבי SUV. במקרים כאלה יש לבחור קבוצת רכב אחרת.

ילדים ובטיחות

בארה"ב יש הקפדה רבה על תקנות בטיחות ילדים. ברוב המדינות חובה להושיב ילדים במושב בטיחות או בוסטר בהתאם לגיל, גובה ומשקל. תינוקות עד גיל שנתיים חייבים לשבת במושב אחורי הפונה לאחור. עבירה על החוק עלולה להוביל לקנס של מאות דולרים, ולכן מומלץ להזמין את מושב הבטיחות כבר בשלב ההזמנה או להתייעץ עם נציג אופרן לגבי התאמה אישית.

מיסים, היטלים ועלויות נוספות

בארה"ב חלים מיסי מכירה והיטלים מקומיים המשתנים בין מדינות ותחנות שונות. הם חלים על כל שירות או תוספת שמשולמים ישירות בדלפק, כמו כיסאות בטיחות או הרחבת ביטוח. חשוב לקרוא את תנאי השובר מראש כדי להבין אילו עלויות נוספות עשויות להתווסף במקום.

הדרך הכי טובה לחוות את ארצות הברית היא מאחורי ההגה, לנסוע מניו יורק אל הקניונים של יוטה, מהרי הרוקי ועד סן פרנסיסקו, ולעצור היכן שרוצים. השכרת רכב מבטיחה חופש תנועה מלא, שירות אמין וחוויית נסיעה בראש שקט.

בין אם אתם מטיילים עם המשפחה בפלורידה, יוצאים להרפתקה במדבר נבדה או מתכננים מסע חוצה יבשת עם החברים - תכנון נכון, הקפדה על הכללים ונהיגה זהירה יבטיחו לכם טיול מושלם ובטוח בארה"ב.