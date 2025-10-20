תחקיר שפרסם אתר 'הקול היהודי' חושף כי קצינים וחיילים מהגדוד הבדואי המוצב בדרום מעורבים, לפי החשד, בהברחות סיגריות לרצועת עזה, בניגוד לחוק ותוך פגיעה בביטחון המדינה.

לפי המידע שפורסם, מדובר בכמה פרשיות שונות שבהן הוברחו לרצועה כמויות סיגריות בשווי מאות אלפי שקלים, חלקן תוך שימוש ברכב צבאי ובמשאיות הסיוע ההומניטרי שנכנסות לעזה דרך מעבר כרם שלום.

במקרה חמור אחד הוגש כתב אישום נגד מפקד פלוגה תושב אבו קרינאת וחייל נוסף מצוות הפיקוד שלו תושב אבו רוקייק. מהאישום עולה כי השניים תיאמו הברחת סיגריות עם תושב עזה, העמיסו 4,496 חפיסות סיגריות על משאית סיוע, וקיבלו בתמורה סכום מזומן של לפחות 269 אלף ש"ח.

במקרה נוסף שתואר בתחקיר, רכב צבאי ומשאית נכנסו להאנגר עזתי בשטח שבין מואסי לחאן יונס. כעבור זמן קצר עזבו כלי הרכב את ההאנגר והתפצלו.

אלא לאחר שכלי טיס הבחין באירוע החשוד ודיווח על כך, המשאית נבדקה, נמצאו בה כ-7,000 חפיסות סיגריות. נהג המשאית הודה כי קיבל את הסחורה מקצין בגדס"ר הבדואי, אך שוחרר במקום לאחר שהמשטרה הצבאית לא הגיעה לעצור אותו.

בצה"ל אישרו את קיומם של שני מקרים בלבד. בנוגע לאירוע הראשון נמסר כי הוגש כתב אישום חמור, ובאירוע השני נטען כי החייל נשפט ביחידה.