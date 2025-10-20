בן גביר בפתח ישיבת סיעת 'עוצמה יהודית' ערוץ כנסת

יו"ר עוצמה יהודית והשר לביטחון לאומי, ח"כ איתמר בן גביר, קרא היום (שני) בפתח ישיבת סיעתו לקדם לאלתר את חוק עונש מוות למחבלים, והבהיר כי אם החוק לא יובא להצבעה במליאת הכנסת בתוך שלושה שבועות - סיעתו לא תישאר מחויבת לקואליציה.

בן גביר הזכיר כי החוק מופיע בהסכמים הקואליציוניים בין עוצמה יהודית לליכוד: "כשקמה הממשלה, סיעת עוצמה יהודית בראשותי סיכמה עם סיעת הליכוד בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו, כי בכנסת הנוכחית יועבר חוק עונש מוות למחבלים. הדברים כתובים שחור על גבי לבן בהסכמים הקואליציוניים".

לטענתו, למרות ההסכמה, בליכוד עיכבו את קידום החוק במשך חודשים. גם לאחר פרוץ המלחמה, לדבריו, נעשה שימוש בטענה של פגיעה אפשרית בחטופים כדי לדחות את העלאת החוק.

"אני טענתי שזו שגיאה חמורה", המשיך בן גביר, "להפך, מדובר במנוף לחץ משמעותי מול חמאס, כחלק מסל הכלים של ישראל במלחמה, והזכרתי שאת הטבח עצמו, ואת החטיפות עצמן, ביצעו המחבלים הארורים בלי שהועבר אף חוק - כי האויבים שלנו לא צריכים אף תירוץ כדי לפגוע בנו, מלבד עצם קיומנו. מכל מקום, בשבוע שעבר כל חטופינו החיים שבו ברוך השם לביתם, וכעת סל התירוצים נגמר".

הוא המשיך ואמר כי "במסגרת העסקה שנחתמה עם חמאס, שוחררו מבתי הכלא לצערי מאות מחבלים רוצחים. כשמחבלים נשארים בחיים, הטרוריסטים שבחוץ מקבלים מוטיבציה לבצע חטיפות, כדי לשחרר את אחיהם הנאצים בעסקאות הבאות. ולזה צריך לשים סוף. לשים סוף לכך שדם יהודי הפקר. לא עוד".

בהצהרה הבהיר בן גביר: "ולכן אני מודיע כאן באופן רשמי, כי אנחנו דורשים שהחוק הראשון שיקודם במושב הנוכחי של הכנסת, הוא חוק עונש מוות למחבלים. אם בתוך שלושה שבועות לא יובא החוק להצבעה במליאת הכנסת, עוצמה יהודית לא תהיה מחויבת להצבעות בקואליציה. הגיע הזמן שבליכוד יעמדו בהתחייבות הזו, שהיא לפני הכל - התחייבות לציבור שבחר בממשלת הימין. הגיע הזמן שמחבלי הנוח'בה ישלמו את המחיר הראוי על הזוועות שביצעו, ושהמחבלים הפוטנציאליים ידעו שתמו ימי השחרור מבתי הכלא בעסקאות. אם הם רוצחים יהודי - הם לא נשארים בחיים".

בהמשך דבריו התייחס גם למותם של שני לוחמים אתמול ברפיח במהלך הפסקת האש: "אתמול חמאס רצח לנו שני חיילים ברפיח, תוך כדי 'הפסקת האש'. שמעתי אמירות כגון 'נגבה מחמאס מחיר כבד', 'נכה בחמאס בעוצמה'. ובכן, אלו דיבורים של 6.10. אנחנו לא בעוד סבב, אלא במלחמת התקומה, כפי שהגדיר אותה נכון ראש הממשלה. ומטרת המלחמה המרכזית היא השמדת חמאס. לא לגבות ממנו מחיר, אלא לגבות את ממנו את המשך קיומו".

לסיום אמר: "אני קורא לראש הממשלה - זה הזמן להתעשת, זה הזמן לחזור ללחימה עצימה בכל הכוח, לכבוש, לכתוש - עד השגת המטרה הזו".