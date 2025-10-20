המלך צ'ארלס הגיע לביקור בזירת הפיגוע הרצחני בבית הכנסת במנצ'סטר, שאירע ביום כיפור.

בפיגוע נרצחו אדריאן דאולבי ומלווין קרביץ, בעוד שלושה נפגעים נוספים אושפזו בבית החולים.

ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, שביקר במקום לאחר האירוע, פרסם הצהרה בה התחייב לעמוד לצד הקהילה היהודית ולהבטיח את ביטחונה:

"אני יודע כמה פחד אתם מחזיקים בתוככם. אני באמת יודע. אף אחד לא צריך לעשות דבר כזה. אף אחד. לכן אני מבטיח לכם שאעשה כל שביכולתי כדי להבטיח את הביטחון שמגיע לכם, החל מנוכחות משטרתית גלויה יותר, שתגן על הקהילה שלכם. אני מבטיח לכם שבמהלך הימים הקרובים תראו את בריטניה האחרת, בריטניה של חמלה, של הגינות, של אהבה. השנאה נגד יהודים עולה שוב, ובריטניה חייבת להביס אותה שוב", אמר סטארמר.