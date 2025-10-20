יו"ר הכנסת מציג את השופט יצחק עמית ומעורר מהומה ערוץ הכנסת

במליאת הכנסת נערך אחר הצהריים (שני) המושב הרביעי של הכנסת ה-25, אשר לפי ההערכות עשוי להיות גם המושב האחרון של הכנסת הנוכחית.

בטקס הפתיחה משתתפים ראש הממשלה בנימין נתניהו, שרים וחברי כנסת מכל הסיעות, וכן אורחים רשמיים ומכובדים, בהם נשיא המדינה יצחק הרצוג, נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית, מבקר המדינה מתניהו אנגלמן ואישים נוספים.

בתחילת המושב נשא הרב שמעון אביטן ששכל את נכדו במלחמה תפילה לשלום החיילים ולהשבת החללים החטופים.

יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה פתח את הדיון בהקראת שמות הנוכחים וכינה את עמית "שופט בית המשפט העליון". חברי האופוזיציה התפרצו לדבריו וצעקו "נשיא העליון".

אוחנה גם עורר את זעמה של האופוזיציה כשמתח ביקורת על התנהלות מערכת המשפט. "זה לא מאבק פרטי שלי. זו חובתי הציבורית כיושב-ראש הכנסת להתריע בפני הציבור - הפתק שלכם בקלפי נשחק. הוא מאבד מהכח ומהמשמעות שלו בגלל התנהלות מערכת המשפט. הכנסת היא המוסד היחיד שמייצג נאמנה את כל אזרחי ישראל על שלל השקפותיהם. המשכן הזה הוא הדמוקרטי ביותר מבין שלוש הרשויות. ולכן - החוקים שמתקבלים כאן מחייבים את השתיים האחרות. כאן קובעים את כללי המשחק. אלה הן מושכלות יסוד".

לדבריו "מדינת ישראל זקוקה למערכת משפט שכל הציבור יוכל לתת בה אמון. לפקידות הפועלת כמשרתת הציבור, ולא כקובעת מדיניות וכמחוקקת. אנו רוצים בכל ליבנו שישראל תהיה מדינת שלטון החוק - והבית הזה מייצג זאת יותר מכל. אבל שלטון החוק, לא שלטון המשפטנים".

הרצוג עונה לאוחנה: ליבי שותת דם צילום: ערוץ הכנסת

הנשיא יצחק הרצוג ויתר על נאומו לאור המהומה והזכיר את יצחק עמית כ"נשיא העליון" בפתח נאומו וזכה לכפיים. הוא אמר כי לא יקרא מהנאום שכתב, "היה לי נאום מוכן, ארוך ופרוגרמטי, אבל זהו רגע מאוד חשוב בחיינו והלב שותת דם. יש הבדל בין ויכוח עקרוני שהוא לגיטימי לבין חוסר נימוס, פגיעה בכבוד האדם, פגיעה ברשויות אחרות ופגיעה בשופטי ישראל".

הנשיא הוסיף כי לנוכח המלחמה והאובדן הכבד, "אני אהיה לפה לשופטי ישראל, מכיוון שלדעתי, כשאנחנו קוברים היום שני לוחמים גיבורים, כשאנחנו קוברים היום חטוף ששב מהשבי, כאשר אנחנו פוקדים בתים של משפחות שכולות יום יום, אנחנו לא יכולים להתעלם לאן אנחנו גוררים את עצמנו כאומה, חונקים אחד את השני ונוהגים בחוסר כבוד, ואני לא מוכן לקבל מצב של חוסר כבוד בסיסי, כשעם ישראל, במקום להתעסק בנושאים הבאמת חשובים, מתעסק בהאם יוזמן נשיא בית המשפט העליון או לא, ותחת איזה תואר".

הוא פנה לשופט יצחק עמית ואמר "אני אומר לך, אדוני נשיא ועת המשפט העליון, אני מקבל אותך בברכה. אני רוצה לומר שהגיע הזמן, הגיע הזמן, הזמין הזמן לברר את הסוגיות האלה לעומק. אם אנחנו מדברים על פסילת חוק, בוודאי צריך לקבוע מה הם הכללים לפסילת חוק. שבו ותחוקקו את חוק יסוד החקיקה. אבל אין בין זה לבין חוסר נימוס בסיסי ושבירת קודים ומסורות שנמשכות עשרות שנים? ואני דורש מכולם לשבת ולדבר, ותאמינו לי, אני מקדיש שעות וימים, כולם יודעים את זה, לניסיון להגיע להבנות בין המערכות הללו. וזה קשה, קשה משאול, כי לכל אחד יש את אותו בייס מדומה.

אז אני רוצה לומר לכם, אנחנו ברגע המבחן, אנחנו בשנת בחירות,. אפשר לנהוג באיפוק, בנימוס, באחריות, או אפשר להמשיך להוציא את העיניים אחד לשני, כשלוחמנו נמצאים שם בעזה, ומשפחותיהם נמצאות בעורף. אז אני זועק פה לשמיים ואומר לכולם, די", סיכם.

ראש הממשלה משיב לנשיא הרצוג בכנסת ערוץ הכנסת

ראש הממשלה נתניהו השיב לנשיא, "נשיא בית המשפט העליון הוא יצחק עמית, זו עובדה, אבל אמרתי והוספתי - אני ראש ממשלת ישראל ואלה שרי ממשלת ישראל - גם זו עובדה! את העובדות האלה צריך להכיר מכל צד, לא רק מצד אחד".

הוא התייחס להסכם שהביא לסיום המלחמה ואמר: "בזכות ההחלטות הנחושות והאמיצות שקיבלנו ביססנו את מעמדנו כמעצמה. היום כולם יודעים שמדינת ישראל היא מדינה חזקה מאוד, חזקה מאי פעם"

לדבריו, "נעביר בקרוב את תקציב המדינה לשנת 2026. במושב הנוכחי נגיש גם לאישור הכנסת חוק גיוס שיביא לגיוס עשרת אלפים בני ישיבות בתוך שנתיים. זו מהפכה אמיתית"

עוד הוסיף ראש הממשלה, "בזכות עוצמתנו, אני מאמין שנביא הסכמי שלום נוספים עם מדינות במרחב. אנו בימים היסטוריים, בימים שמשנים את גורל פני האומה וסוללים לנו נתיב שלא חלמנו עליו".

ראש האופוזיציה, ח"כ יאיר לפיד, תקף את נתניהו. "הקשבתי רוב קשב לנאומך, ותהיתי באיזה מציאות הוא מתרחש. אמרת פה, הפצצנו באיראן. מי היה ראש הממשלה כשאיראן צברה את כוחה? אמרת פה שחיזבאללה יש לו 150 אלף טילים, מי היה ראש הממשלה כשחיזבאללה צבר 150 אלף טילים, והושיב את כוח רדואן על הגבול? אמרת פה שניצחנו במלחמה, מי היה ראש הממשלה בשבעה באוקטובר, והזניח את משרתו והביא עלינו את האסון הגדול ביותר לעם היהודי מאז השואה? מי? האופוזיציה? יש גבול, כמה אפשר להשליך את האשמה ממך והלאה?

דיברת פה, אדוני ראש הממשלה, על יחסים עם ארה"ב. הייתי פה כמוך, היה באמת נאום מרגש של הנשיא טראמפ. בתוך הנאום היה משפט שאנשים פחות שמו אליו לב. הנשיא טראמפ אמר, נתניהו רצה להמשיך את המלחמה ואני אמרתי לו להפסיק, אז הוא נאלץ להפסיק. הפכת אותנו למדינת חסות. פעם אחר פעם עדת לעמוד פה ולהגיד, אני היחידי שיודע לעמוד מול נשיא אמריקאי. הגיע הנשיא אמריקאי ואמר, קיפלתי את נתניהו. כופפתי אותו וקיפלתי אותו. מדינת חסות, אתה היית צריך לעמוד פה ולהגיד, אדוני הנשיא, אני מעריך את זה שאמרת שצריך לתת לי חנינה, אבל זה עניין פנימי של מדינת ישראל ואנחנו לא מדינת חסות אמריקאית", אמר לפיד.

הוא הוסיף "אני מבין שאתה נרגש מהצלחת הכלכלה אחרי שתי הורדות דירוג אשראי בפעם הראשונה בתולדות המדינה ואחרי שלוש שנים של צמיחה שלילית רצופה. זה ההישג הכלכלי? אני יודע שאתה לא הולך לסופר, זה בסדר. תשאל מישהו מה מצבו של מעמד הביניים הישראלי של אנשים העובדים, כשאתם מחזיקים פה 15 משרדי ממשלה מיותרים לגמרי, מעבירים מיליארדים של כספים קואליציוניים והכל על חשבון אנשים שעובדים ומשלמים מיסים ועשו מילואים השנה. הרב דורון פרץ, אביו של דניאל פרץ, זכרו לברכה, עמד בבית הקברות ביום חמישי האחרון ואמר" כולם מדברים על היום שאחרי בעזה, אולי כדאי שנדבר על היום שאחרי במדינת ישראל." אם היום שאחרי במדינת ישראל ייראה כמו המושב הזה, אז מדינת ישראל הולכת למקום רע מאוד. זה לא יקרה".

