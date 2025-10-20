הפרשן לענייני ערבים צבי יחזקאלי, השתתף בשיחה עם אנשי חוות זוהר יהודה ודיבר בלהט על המערכה המתרחשת בימים אלה על מדבר יהודה - ועל החשיבות הקריטית של ההתיישבות היהודית שם.

"אנחנו במלחמה," אומר יחזקאלי. "לא במלחמה שהתחילה בשבעה באוקטובר - אלא במלחמה עמוקה, ארוכה, על כל חלקת אדמה בארץ ישראל."

לדבריו, "הערבים רואים הזדמנות להשתלטות. כל דונם שהם נוגעים בו - זו שליטה. והם עושים את זה בעקביות, בשקט, יום אחרי יום. אנחנו, אנשי המערב, לא מבינים את זה - כי אצלנו יש מצב של שלום או מלחמה. במזרח התיכון, הם כל הזמן נלחמים".

לחצו כאן וקחו חלק בהרחבת פעילות חוות זוהר יהודה

יחזקאלי סיפר על ילדותו בירושלים ועל השינויים הדרמטיים שראה במדבר לאורך השנים. "כשהייתי ילד, הנוף מארנונה למדבר היה פתוח. היום - כל זה סגור. נתנו להם 'שמורות טבע', ובפועל זה הפך למובלעות של שליטה ערבית. מה לערבים ולשמורות טבע? הכול אצלם עניין של רווח והפסד - והם רואים רק רווח. הם קונים, הם בונים, הם תופסים שליטה. ואנחנו? ישנים".

לדבריו, חוות זוהר יהודה מהווה את קו החזית החדש. "מה שאלישע והחבורה שלו עושים, ארבע חטיבות צה"ל לא היו מצליחות לעשות. זה פרויקט של אמונה ושל אחריות. זו שמירה אמיתית על הארץ. הם הצבא האמיתי".

יחזקאלי הדגיש שהמאבק על מדבר יהודה אינו רק ביטחוני אלא גם רוחני ותרבותי. "אנחנו במלחמה על הזהות שלנו. כל מקום שאין בו יהודים - הוא ריק. וכשיש ריק, מישהו אחר ממלא אותו. זו לא קלישאה, זו המציאות בשטח. הערבים מבינים שכל מקום שאתה לא נמצא בו - שלך הוא כבר לא".

בהמשך דבריו, הסביר כי חוות זוהר יהודה והנקודות שקמו סביבה - חוות תומר, מגן אברהם ושכונת תקוע ו' - משנות בפועל את המציאות בשטח. "אלה לא רק נקודות על מפה. זה מהלך היסטורי. הם מייבשים את ההשתלטות. פעם הערבים פחדו מהצבא - היום הם מפחדים מההתיישבות, מהנוכחות, מהאמונה. זו הדרך לנצח."

יחזקאלי קרא לציבור להתגייס למאמץ. "יש רגעים בהיסטוריה שבהם נפתח חלון הזדמנויות. עכשיו זה הרגע הזה. זו גאולת הארץ במובן הכי פשוט שלה. לא תיאוריה - מעשה. מי שתומך בפרויקט הזה - שותף לשמירה על הגבול המזרחי של ירושלים. זו לא רק תרומה, זו השתתפות בקרב אמיתי".

"פונים אליי עם הרבה יוזמות, אבל לקמפיין הזה אני מגוייס. זה אסטרטגי! אל תגידו 'זה רחוק'. מדבר יהודה הוא הלב של הארץ. מי ששומר עליו - שומר על כולנו. זה הזמן להבין שהמדבר נכבש, ושיש מי שנלחם עליו. תצטרפו אליהם - הם הצבא האמיתי", סיכם.

