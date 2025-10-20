אדם נהרג, אדם נוסף נפצע קשה ועוד שלושה נפגעו קל אחר הצהריים (שני) בתאונה בין טרקטור למשאית בכביש 98 בסמוך לאבני איתן.

חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו את הפצוע באורח קשה במסוק לבית החולים רמב"ם בחיפה. יתר הפצועים פונו למרכז הרפואי בפוריה.

פרמדיקית מד"א טל טבצ'ניק וחובש מד"א גדי אלי, סיפרו: "ראינו טרקטור מרוסק לאחר שהיה מעורב בתאונת דרכים קשה עם משאית ולצידו היו ארבעה עובדים זרים כאשר אחד מהם שוכב מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה וחבלות קשות מאוד בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו. פצוע נוסף, גבר כבן 25 נפצע באורח קשה בראשו והכרתו הייתה מעורפלת.

הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו במסוק מד"א-הצלה אייר לבית החולים רמב"ם כשמצבו יציב. 2 פצועים נוספים שהיו על הטרקטורון קפצו ממנו טרם התאונה ונחבלו קלות בגופם, נהג המשאית גם הוא נפצע באורח קל. הענקנו להם טיפול רפואי ופינינו אותם לבית החולים כשמצבם יציב", הוסיפו השניים.