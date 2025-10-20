חבר הכנסת אבי מעוז, יו"ר מפלגת 'נעם', מביע חשש כבד מהתנהלות צה"ל ברצועת עזה. "אני חושש מחזרה לקונספציית קורבנות השלום", הוא אומר בראיון לערוץ 7.

"אני מאוד חושש שאנחנו מתדרדרים לקונספציית קורבנות השלום של אחרי אוסלו", אומר מעוז על רקע ההפרה החמורה של חמאס את הפסקת האש בתקיפת חיילינו. "ראש הממשלה הורה לחסום את המעברים, להפסיק את הכנסת משאיות הסיוע ההומניטארי ואחרי מספר שעות, בלחץ אמריקאי, עצרנו את זה וחזרנו להפסקת האש".

מעוז משוכנע שאחרי הפרות שכאלה אין לישראל מנוס אלא לשוב ללחימה של ממש. על הטענה לפיה בעזה ישראל משכפלת את מתווה דרום לבנון המוכיח את עצמו עד כה, אומר חבר הכנסת מעוז כי הובטח שאם חמאס לא יפרק את נשקו ישראל תעשה זאת בכוח הזרוע, והנה כאן חמאס מפר את ההסכם כבר מהשלב הראשון, כלומר כבר משלב השבת החללים שנחטפו ובנוסף הוא יורה על כוחותינו במתקפה משולבת. "אנחנו צריכים לחזור ללחימה ולהביא להכרעתו של חמאס".

בהמשך הדברים התייחס מעוז להצעת החוק שבכוונתו להעלות בימים הקרובים להחלת ריבונות ישראל במרחבי יהודה ושומרון. "ועדת השרים החליטה להעביר את ההצעה להנהלת הקואליציה. אינני יודע מה החלטת הנהלת הקואליציה, אבל הכנסת קיבלה החלטה הצהרתית הקוראת להחלת הריבונות במרחבי יהודה ושומרון ברוב של 71 ואני מצפה שיהיה רוב גם להצעת החוק שלי".

על עמדתו של הנשיא האמריקאי שקבע 'די' בהתייחס לסוגיית הריבונות וביקש להסיר אותה מעל סדר היום, מזכיר חבר הכנסת מעוז כי ישראל אינה מדינת חסות של ארה"ב ולכן לא הנשיא האמריקאי יאמר לישראל מתי להילחם ומתי להפסיק ללחום, מתי להכריע את חמאס ומתי להחיל ריבונות.

"אני מאוד מכבד את שאיפות השלום של הנשיא האמריקאי, אני מאוד מכבד את הסיוע שאמריקה נותנת לנו. אמריקה עושה את זה מהאינטרסים שלה ואנחנו צריכים להיות צמודים לאינטרסים שלנו, והאינטרסים שלנו הם להבהיר לחמאס ולגדוע את כל התקוות של הפלסטינים להקים כאן מדינה. לא תהיה מדינה בין הירדן לבין הים זולת ישראל", אומר מעוז הרואה בקידום חוק החלת הריבונות צעד הכרחי בדרך לשם.

בדבריו מביע מעוז חשש שתכנית טראמפ פותחת למעשה פתח ודלת להקמתה של מדינה פלסטינית. "החשש כבד מאוד. התוכנית פותחת דלת למדינה פלסטינית, פותחת דלת להשארת חמאס כשותף לשלטון בעזה". עוד הוא מזכיר כי מטרת החמאס והרש"פ אחת, שישראל לא תהיה קיימת, "ולכן אנחנו צריכים להבהיר לאויבינו שישראל היא המדינה היחידה בין הירדן לבין הים, ואנחנו חייבים להחיל את הריבונות על מרחבי יהודה ושומרון".