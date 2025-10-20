שרת המדע הטכנולוגיה והחדשנות, חברת הקבינט המדיני ביטחוני, גילה גמליאל, מתייחסת בעמדת השידור של ערוץ 7 בכנסת לאירועים האחרונים ברצועת עזה על רקע הפרת ההסכם על ידי מחבלי חמאס.

"צה"ל הגיב בנחישות המתבקשת. הפסקת האש נועדה לפרק את חמאס מנשקו ולפרז את הרצועה. לא מדובר בהפסקת אש דומה לאלה שהיו בעבר, ועל כן ההתנהלות מתייחסת להיבטים הללו", אומרת גמליאל.

לדבריה "אנחנו צריכים להסתכל על התוצאה הסופית שתהיה, כמו שהיה מול חיזבאללה כך יהיה מול חמאס. אנחנו נחושים לממש את החלטות הקבינט בדבר חמשת העקרונות לסיום המלחמה, ועד אז המלחמה לא הסתיימה. יגיעו לכאן היום ויטקוף וקושניר, מחר יגיע גם סגן הנשיא, וביחד נתעל את ההפסקה לפי הנקודות שהצבענו עליהן בקבינט".

באשר להשבת החללים החטופים, נשאלה השרה אם נגיע לרגע בו נצטרך להודות שישנם חללים שמקומם לא ידוע. לדבריה "מכיוון שיש ידיעה כזו או אחר לגבי מיקום הגופות באופן כללי, אני יוצאת מנקודת הנחה שיש כאן פוטנציאל להחזרת כולם. צריך לפעול באופן מקסימאלי כדי לממש זאת ולהחזיר את כולם".

"חמאס הם מפלצות שצריך לחסל מכל יכולת לנהל משהו ברצועה, ולשם נגיע. אני לא סומכת עליהם בשום דבר לאורך כל הדרך, ועם זאת יש כאן עסקה שהתבשלה ואנחנו היינו מהמובילים אותה יחד עם הנשיא טראמפ, ולכן צריך לתת לה יכולת מימוש. העסקה משחקת לטובתנו, אנחנו אלה שמקבלים את הדברים בפועל והאחרים מקבלים מילים על הקרח ולא דברים ממשיים".

לשאלת עמדותיו של הנשיא האמריקאי אודות הריבונות והשאלה עד מתי תיענה ישראל לתכתיבים ומדיניות אמריקאית, אומרת השרה גמליאל כי "ריבונות תהיה. ריבונות חייבת להיות. אין מציאות בלעדיה. זה מהלך שאנחנו נוביל אותו ונקדם אותו. בנקודות שהציב הנשיא טראמפ יש פוטנציאל למימוש ההגירה מרצון. הוא כותב שכל מי שירצה לצאת יוכל לצאת וזה יפתח לנו דלתות לממש את הרעיון כי רבים רוצים לצאת". מאחר וכך, סבורה השרה, בהסכם גלום פוטנציאל למימוש מטרותיה של ישראל. "בוא ניתן לזה הזדמנות", היא אומרת.

בעיני גמליאל לא מדובר בתכתיבים אמריקאים שישראל מבצעת, אלא בשיתוף פעולה הדוק בין שני הממשלים. בדבריה היא מברכת את האופן בו מנהיג ראש הממשלה את המערכה, גם זו המדינית, בדרך להשגת כל יעדיה של ישראל במלחמה. "כל הנקודות מופיעות בעסקה המדוברת. הצלחנו לבודד את חמאס, לקבל את התמיכה מכל המתווכות. כדי להוביל את זה צריך לעשות זאת בצורה מדויקת ולא לאפשר לאף אחד להרוס זאת".

להערכתה דווקא ההסכם שנחתם מאפשר למדינות ערב להכיר במהלך עידוד ההגירה מרצועת עזה. "המדינות תהיינה קשובות יתר לכך", היא משוכנעת.

ומה באשר לזירה האיראנית? השרה גמליאל, השומרת על קשר עם גורמי האופוזיציה האיראנית, סבורה שהתסיסה בעם האיראני הולכת וגוברת. "הציבור האיראני הולך להקיא את המשטר הזה", היא אומרת ומזכירה את מצוקת המים והחשמל שאיתה מתמודדים אזרחי איראן בעוד הממשל שם מתעל סכומי עתק לעידוד טרור והדבר מעורר התקוממות. תקוותה היא "שהמשטר הזה יילך ונקים כבר את הסכמי כורש שאותם כבר הכנו יחד עם הנסיך האיראני".

באשר לאיום הגרעין מזכירה גמליאל כי איום זה הוסר בניצוחו של ראש הממשלה, ועם זאת איומי הטילים והטרור עודם קיימים מכיוונה של איראן. "לכן צריך שהמשטר הזה לא יישאר שם. כל עוד הוא שם זו מלחמת דת. הם רוצים להרוס את מדינת ישראל כי אנחנו העדות החיה לתנ"ך. הם רוצים להשתלט על כל העולם, מהודו ועד כוש, ומדינת ישראל היא הוכחה לאמיתות דברי הנביאים שלנו"