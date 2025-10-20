נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס לפטירתו של מנכ"ל OU העולמי, הרב משה האוער, שהלך לעולמו בגיל 60 לאחר שלקה בהתקף לב בביתו במהלך חג שמחת תורה.

טראמפ שלח מכתב תנחומים למשפחתו וכתב, "הרב היה אדם בעל אמונה עמוקה, חוכמה וחמלה, שחייו שיקפו מסירות בלתי מעורערת לאל, למשפחתו ולקהילה היהודית. כמורה, יועץ וחבר, הוא הקדיש את חייו לעזרה לאחרים ועמד כתומך נלהב של העם היהודי. השפעתו נמשכת דרך אינספור החיים שהוא הקים והקהילות שהוא עזר לחזק".

הרב האוער מונה בשנת 2020 למנכ"ל OU - ארגון הגג של הקהילות האורתודוקסיות באמריקה - לאחר ששימש כרבה של קהילת בני יעקב שערי ציון בבולטימור במשך 26 שנה. הוא היה פעיל מרכזי בעשייה חינוכית, סוציאלית וקהילתית, ייסד כתב עת תורני מקוון והוביל תוכניות להכשרת מנהיגות רבנית.

ראש הממשלה בנימין נתניהו כתב, "שרה ואני הצטערנו מאוד לשמוע על פטירתו של הרב משה האוער, מנהיג דגול של אמונה ואחדות... מורשתו תמשיך לחיות בכל נפש שנגעה בה". גם נשיא המדינה יצחק הרצוג פרסם הודעת תנחומים, לצד שרים ובכירים נוספים בישראל ובתפוצות.

נשיא OU מיט'של איידר וסגנו הרב ד"ר ג'וש ג'וזף מסרו, "הרב האוער היה תלמיד חכם אמיתי, מורה ומרצה דגול... הוא היה התגלמות של יהודי תורני".

מנכ"ל OU ישראל, הרב אבי ברמן, הוסיף: "הרב האוער פעל רבות במדינת ישראל מול מקבלי החלטות לקידום הערכים של OU ולחיזוק אחדות העם. נמשיך בדרכו באהבת התורה, אהבת עם ישראל ואהבת ארץ ישראל".