דפנה מרגלית סופדת לבעלה מטה משפחות החטופים

בקיבוץ ניר עוז הובא היום (שני) למנוחות אליהו מרגלית, שגופתו הושבה ארצה משבי חמאס, בסוף השבוע האחרון.

מרגלית (75) נחטף בבוקר 7 באוקטובר לאחר שיצא לבדוק את שלום הסוסות שלו ברפת של הקיבוץ.

בתו של מרגלית, שורדת השבי נילי, ספדה: "מאז כשחזרתי מהשבי הרגשתי שאני צריכה לצרוב את האסון הזה על גופי, שלא יישאר חרוט לי רק בנפש. ‏ממש כמו שידעתי שלא היית אוהב את זה, גם ידעתי שהיית מקבל את זה. כמו שתמיד קיבלת אותי. וכך, בעדינות, ובדיו קעקועים מיוחדת, אתה צרוב על לוח לבי.

מאז השבת ההיא אני מרגישה שאין לי מילים לתאר את מערבולת הרגשות שמתחוללת בי. חשבתי שצריך להמציא מילים חדשות לשפה העברית כי אין שום מילה שיכולה לתאר במדויק את מה שקורה פה בשנתיים האחרונות. אבא, עצמת עיניים לפני הרבה מאוד זמן, ובעוד מספר דקות גופך יהיה באדמה. אדמה שאתה כל כך אוהב תעטוף אותך והמסע שלך בעולם הזה יבוא לסיומו. דמותך בעולם הזה - מי שהיית עבורנו, לא תישכח".

רעייתו של אליהו, דפנה מרגלית, ספדה: "תודה לך על מי שהיית, ועל מי שאתה. אני רוצה להגיד תודה גם לכם שבאתם ולכל האנשים שהיו איתנו במשך הדרך גם. ולסיום אומר: אליהו, אלי, צ'רצ'יל, צ'רצ', צ'רצ'ול, צ'ורצ'יל, אתה חסר".