חברת הכנסת מיכל וולדיגר לא מופתעת מהפרת הסכם הפסקת האש בידי מחבלי החמאס. "עשינו כמה טעיות בעצם שחרור המחבלים והנסיגה לקו הצהוב לפני שקיבלנו את כל החטופים, החיים והחללים", היא אומרת בעמדת השידור של ערוץ 7 בכנסת.

כעת, לאחר הטעויות שנעשו ביישום ההסכם, על ישראל להגיב בחומרה על כל הפרה, היא אומרת. "אנחנו שוב חוזרים לקונספציה שבה הם טובחים בנו ומפגעים ואנחנו נותנים תגובה משמעותית או לא וחוזרים לשגרה", אומרת וולדיגר.

חברת הכנסת מספרת על הפעילות שאותה הובילה גם במהלך ימי הפגרה לטובת אנשי המילואים ותנאיהם. "כשהם יוצאים למילואים הם אמורים לקבל שכר גם ממקום העבודה הנוכחי וגם על כל יום מילואים. המדינה תיקנה עוול שבו ימי המילואים ניפחו באופן מלאכותי את הבסיס, מה שלא נכון ולא ראוי. היה נכון לתקן את התיקון הזה אבל התיקון נוסח באופן שגרם יותר נזק מתועלת ופגע בחיילי המילואים ובזה אני עוסקת כדי לתקן את זה ולומר לכל חייל מילואים שלא ניתן שיפגעו בו. אנחנו מעריצים ומעריכים וזה יטופל".

לטעמה של וולדיגר החברה הישראלית והמדינה כולה יודעים להעריך את חיילי המילואים ולהצדיע להם. "נמשיך לתת ולא רק כסף אלא גם את החיבוק החם ואת הסיוע למי שנפגע בין אם פגיעה פיזית ובין אם פגיעה נפשית", היא אומרת ומציינת כי סיוע צריך היה להינתן גם לפגועי הנפש האזרחיים, אך בעת הזו חסר כוח אדם לכך. "אנחנו מנסים בכל כוחנו לתת את המעטפת לחיילים בוודאי וגם לאזרחים".

וולדיגר מציינת את התכנית שהכינה להתמודדות מערכתית עם פגיעות הנפש שעוד יתבררו בעתיד, ובתוך כך דגש על חיזוק החוסן של ילדי ישראל "כדי שידעו להתמודד טוב יותר לא רק עם אתגרים קשים, אלא ידעו לחלום ולממש חלומות, לפרוח ולצמוח".

בדבריה היא מציינת כי קשיים והתמודדויות בתחום הנפש עוד יתבררו ויתפרצו בעתיד, בעיקר לאחר שהחיבוק והמעטפת החברתית תסתיים עם תום המלחמה והשיבה לשגרה. בין השאר מדובר גם בסוגיית האבדנות שתצטרך לקבל התייחסות ודיבור אך "השאלה היא איך לדבר ועל מה לדבר. זה שמדברים לא הופך את זה למדבק. לא צריך לתאר איך הייתה ההתאבדות, אבל כן לדבר על המענים שיש ונכון לקבל כשקשה".

וולדיגר מציינת תכניות מיוחדות לשיקום עזרה ותמיכה מבלי להזדקק לאישפוז אלא תוך טיפול נכון בקהילה, "בנגיעה בכאב אפשר וצריך לטפל", היא אומרת וקוראת למתמודדים השוקלים אבדנות להגיע למקומות טיפול המעניקים את מה שהיא מגדירה כ"זיק לחיים".