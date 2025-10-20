בכירי חמאס וגורמים מצריים מנהלים בקהיר שיחות אינטנסיביות על יישום השלב השני של הסכם הפסקת האש בין ישראל לחמאס.

גורמים בכירים מסרו לעיתונים "אל-ערבי אל-ג’דיד" ו"אל-קודס אל-ערבי", כי השיחות בקהיר התמקדו בפתיחת מעבר רפיח מחדש באופן מלא, בהיותו השער ההומניטרי הראשי של רצועת עזה, לצד השלמת העברת גופות החטופים הישראלים המוחזקות בידי חמאס.

על פי הדיווח, ישראל מתנה את הגדלת היקף הסיוע המועבר לרצועת עזה בהשלמת המחויבות של חמאס להעביר אליה את כל גופות החטופים הישראלים.

לדברי גורמים אלה, ישראל מנסה לסכל את המעבר ליישום השלב השני של הסכם הפסקת האש באמצעות הצבת תנאי מקדים לקבלת כל גופות החטופים. כתוצאה מכך הוקפא המשא ומתן, והפלסטינים דרשו מהממשל האמריקני להתערב וללחוץ על ישראל בעניין זה.

בתוך כך, מצרים פועלת במישור הדיפלומטי בתיאום עם קטאר וארה"ב כדי לקבוע לוח זמנים לחידוש המשא ומתן בדוחה במהלך הימים הקרובים.