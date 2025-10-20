חאזם קאסם, דובר ארגון הטרור חמאס, אומר כי הארגון פועל באופן יומיומי כדי להשלים את משימת העברת כל גופות החטופים הישראלים לידי ישראל.

לדבריו, חמאס הבהיר למתווכים כי משימה זו נתקלת באתגרים משמעותיים בשל היקף ההרס העצום ברצועת עזה ובשל המחסור בכלים הנדסיים כבדים לסילוק ההריסות.

קאסם אמר עוד כי חמאס דבק בכל סעיפי הסכם הפסקת האש שנחתם בין ישראל לחמאס בשרם א-שייח’, ועל בסיס זה שחרר את כל החטופים החיים במהלך אחד.

אמירות אלה של דובר חמאס מתפרסמות על רקע הדרישה הישראלית לקבל את כל גופות החטופים כתנאי מקדים להתקדמות ביישום מלא של השלב הראשון של הסכם הפסקת האש, ומעבר לשלב השני העוסק בשאלת ניהול רצועת עזה ופרוק חמאס מנשקו.

ובתוך כך, נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס הערב (שני) להפרות הפסקת האש מצד חמאס ואמר כי אם ארגון הטרור הרצחני לא יפתור את המצב במהרה יינקטו נגדו צעדים משמעותיים.

"ישראל תכנס חזרה תוך שתי דקות אם אני ארשה להם. אנחנו בינתיים לא עושים את זה. אנחנו נותנים להם עוד קצת זמן. אם הם לא יתנהגו יפה הם יושמדו", איים טראמפ.