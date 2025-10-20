חלל חטוף נוסף הוחזר הערב (שני) משבי חמאס לישראל. הצלב האדום אסף בדרום הרצועה את ארונו של החלל מידי מחבלי חמאס והעביר אותו לידי כוח צה"ל ושב"כ.

לאחר שנמסר ארונו של החטוף לידי צה"ל נערך טקס קצר שכלל אמירת תהילים וכיסוי הארון בדגל ישראל.

לאחר מכן הועבר הארון למכון לרפואה משפטית באבו כביר לצורך הליך זיהוי רשמי שלאחריו תימסר הודעה למשפחת החלל שיזוהה.

ממשרד ראש הממשלה נמסר: "כל משפחות החטופים החללים עודכנו בדבר ובשעה קשה זו ליבנו עמן. המאמץ להשבת חטופינו נמשך ברציפות ולא יפסק עד השבתו של החטוף האחרון".

בלילה שבין שבת לראשון הוחזרו לישראל גופותיהם של החללים החטופים רונן אנגל הי"ד, שנרצח ב-7 באוקטובר בקיבוצו ניר עוז וסונתאיה אוקארסרי, חקלאי תאילנדי שנרצח כשעבד במטעים סמוך לבארי.