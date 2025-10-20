בכנסת הודיעו הערב (שני) כי כל דיוני חוק מגיוס שתוכננו לשבוע הקרוב בוועדת החוץ והביטחון בוטלו.

ההחלטה התקבלה בעקבות התעכבות בגיבוש נוסח החוק וזעם מצד הסיעות החרדיות.

בעקבות זאת, ראש הממשלה בנימין נתניהו זימן את יו"ר הוועדה, חבר הכנסת בועז ביסמוט, לפגישה דחופה בלשכתו.

הדחייה מגיעה לאחר שמוסדות הייעוץ המשפטי לא הספיקו להכין את טיוטת הצעת החוק בזמן, דבר שגרם לעיכוב נוסף בתהליך. יו"ר הוועדה ביסמוט ציפה שהטיוטה תהיה מוכנה כבר מחר, אך יועצי הוועדה הצהירו כי ידרשו פרק זמן נוסף לגיבוש הנוסח הסופי.

המהומה החרדית גברה לאחר שמדבריו של נתניהו במושב החורף של הכנסת, שבו הכריז כי "נגייס בשנתיים 10,000 תלמידי ישיבה", עוררו תרעומת בקרב חברי הכנסת החרדים. יו"ר דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, התרעם על הצהרת נתניהו, וצעק על אחד מיועציו של ראש הממשלה: "איך הוא אומר 'נגייס תלמידי ישיבה'? לא מגייסים תלמידי ישיבה אלא חרדים". בעקבות הלחץ, נתניהו חזר לדוכן, תיקן את דבריו והבהיר כי כוונתו הייתה לגייס "חרדים" ולא תלמידי ישיבה בלבד.

בהודעה רשמית מטעם לשכת ביסמוט נמסר כי הפגישה בין ראש הממשלה ליו"ר ועדת החוץ והביטחון הייתה מתואמת מראש ועסקה בנושאים שונים שעל סדר יומה של הוועדה, כולל חוק הגיוס.

ביסמוט שואף להציג את נוסח החוק בדיון הקרוב בוועדה, כפי שדורשים חברי הכנסת החרדים, על מנת לסיים את הליך החקיקה בהקדם.