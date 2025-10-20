ישראל דורשת מארה"ב שלא להתחיל בשיקום רצועת עזה לפני שתהיה פעילות בשטח שתוכיח כי חמאס מוכן לפרק את נשקו, כך דווח הערב (שני) בכאן חדשות.

אחד הצעדים שנבחנים כעת מול הממשל האמריקני הוא ניטרול המנהרות ברצועה, כשבישראל מבקשים שאותן מנהרות ייאטמו תחת פיקוח ישראלי, גם מעבר לאזורים שישראל שולטת בהם.

על פי הדיווח, הממשל האמריקני מעוניין להתחיל בפיילוט ברפיח, והצדדים הגיעו להסכמה על האפשרות הזו.

משלחת ביטחונית ישראלית חזרה הערב מקהיר, שם השתתפה בדיונים שנמשכו שלוש שעות עם נציגים ממצרים, קטאר וטורקיה. לפי גורמים המעורבים בדיונים, השיחות התמקדו לא רק בשיקום הרצועה, אלא גם בשאלה אם כוח זר ייכנס לפעול בעזה בשלב מאוחר יותר.