במלאת שנה לנפילתו של רס"ב (במיל') שאול מויאל ז"ל, התקיימה אזכרה לזכרו בקרני שומרון, בה השתתפו בני משפחה, חברים ולוחמים לשעבר.

האזכרה לוותה ברגעים מרגשים, כשבתו של מויאל, רעיה, נשאה דברים אישיים מלאים בגעגוע וכאב.

"אבא היקר, אני אוהבת אותך, מתגעגעת אליך ודואגת לך, קשה לי שאתה לא בבית, אתה חסר לי, אתה גיבור וחזק, אוהבת מאוד מאוד. עד היום לא קראת את המכתב שלי, ממשיכה גם כשקשה, אני יודעת שזה מה שאתה רוצה שאעשה, שאמשיך את הצחוקים, אני יודעת שבזכותך ילדים חזרו לצפון - צחוקים של ילדים נשמעים ברחבי הצפון, ממשיכה ללכת בדרך שלך, אוהבת ומתגעגעת, רעיה", אמרה.

שאול מויאל, בן 47 בנופלו, שירת כלוחם בגדוד 8207 של חטיבת אלון (חטיבה 228) ונפל בקרב בדרום לבנון.