בערב מרגש שהתקיים במתחם האימונים של בית"ר ירושלים בבית וגן, כ-80 פצועי ונכי צה"ל שנפגעו במהלך השבעה באוקטובר ומלחמת "חרבות ברזל", התכנסו כדי לשוחח, להתחזק ולשתף את סיפוריהם.

את הערב הנחה הזמר עידן עמדי, אוהד הקבוצה, שנפצע בעצמו במהלך המלחמה.

במהלך הערב, שיתף עמדי את הנוכחים על ההתמודדות האישית שלו עם הפציעות, על החיים לצד אב שהיה נכה צה"ל, וגם סיפר על איך בית"ר הייתה מקור כוח עבורו. הוא פתח את דבריו בכנות רבה והביע את הערכתו לפצועים וללוחמים, ואמר: "תודה רבה על מה שעשיתם למען עם ישראל, אוהב אתכם בכל ליבי וזו זכות שלי להיות כאן איתכם הערב".

המפגש שנמשך למעלה משעה, היה מלווה בדמעות, חיזוקים ומשא ומתן על האחדות בעם. החיילים הפצועים שיתפו בסיפורים מרגשים, חלקם על השבעה באוקטובר, איך הורידו מחבלים עם הכדורים האחרונים, על הרגעים הקשים בהם נפצעו וראו את חבריהם נהרגים, ועוד סיפורים מרתקים על ההתמודדות עם הפציעות - פיזיות ורגשיות.

במהלך הערב העניק הזמר לפצועים מתנה מרגשת: 50 מנויים למשחקי הקבוצה לעונה הקרובה, בשיתוף עם המועדון.