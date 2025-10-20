הרב חיים בן שושן צילום: באדיבות המצלם

בימים שלאחר שחרורם של מאות מחבלים במסגרת עסקת החטופים, מצטרף הרב חיים בן שושן מבית אל לקריאות הגוברות לשחרור האסירים הלאומיים היהודים שנותרו בבתי הכלא.

בסרטון שפורסם היום (ב') קרא הרב בן שושן לממשלה ולנשיא המדינה "לתקן את העוול ולהעניק חנינה לאחינו שפעלו מתוך כאב, בתגובה לגלים של טרור רצחני".

לדברי הרב בן שושן, "ברקע הימים האלה בהם לצערנו בתי הסוהר מתרוקנים מהמחבלים הערבים, אנחנו כאן בדרישה שיפתחו שערי החירות גם לאחינו שפעלו, ואולי טעו בדרך, טעו בלקיחת אחריות והושמו מאחורי סורג ובריח".

הרב הוסיף כי יש הבדל מהותי בין המחבלים הערבים לבין האסירים היהודים: "בניגוד למחבלים הפלסטינים שחוזרים תמיד לעסוק בטרור ולנסות לרצוח עוד יהודים, האסירים היהודים שהשתחררו לא חוזרים על מעשיהם ואפילו להיפך - המציאות מוכיחה שהם הופכים להיות גורמים ממתנים וממלכתיים שמרגיעים את השטח".

עוד אמר הרב בן שושן: "צריך לזכור טוב, שהם פעלו בתור תגובה לגלים של טרור ערבי רצחני שמתמשך כבר שנים."

הרב חיים בן שושן הוא בנו של הרב ישועה בן שושן, המכונה "חכם ישועה", שישב בעצמו בכלא בשנות ה 80 כחלק מאנשי המחתרת היהודית. לאחר עסקת ג’יבריל, ובעקבות לחץ ציבורי רחב ביותר באותה תקופה - חנן נשיא המדינה דאז, חיים הרצוג, את חברי המחתרת, שחלקם נשפטו למאסרי עולם ממושכים.

חכם ישועה בן שושן, שנפטר בשנת תשע"ח, היה ממקורבי הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זצ"ל ונחשב לאחד מגדולי המקובלים בירושלים.