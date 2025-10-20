במשך השנה האחרונה ובעיקר בחודשים האחרונים מתקבלים דיווחים על אירועי ירי בכפרים הערביים הסמוכים ליישוב בית רימון בגליל התחתון, כך מספר לערוץ 7 תושב המקום עוז קדושים.

לדבריו, מקור הירי הוא בכפרים הערביים הסמוכים: רומת היב, רומנה ועוזייר.

קדושים מתאר מציאות יומיומית שבה "בכל יום יש שניים או שלושה אירועי ירי - צרורות מקלצ'ניקוב או אם-16 ויש גם ירי זיקוקים". הוא מדגיש כי התושבים מדווחים למשטרה באופן שוטף, אך לטענתו, "הדבר לא מטופל בשום צורה".

גם פנייה שנעשתה לשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, לא הניבה תוצאות לטענתו. "מישהו פנה אליו, הוא ביקש שיעבירו מספרי פנייה ואכן העבירו מספר פנייה - אך זה לא עזר".

בשבת האחרונה התרחש אירוע חריג במיוחד, כאשר חתונה שנערכה בצהריים נמשכה עד שעות הערב, תוך כדי ירי כבד. "היו שם צרורות בלתי פוסקים. המשטרה לא הגיעה, לא נכנסה ולא סגרה את האירוע בשום צורה", אומר קדושים.

הוא חש שהתושבים חיים בפחד מתמשך ומספר שגם רכבו ספג קליע תועה. "רציתי להחליף פנצ'ר בכפר כנא, הבעלים של הפנצ'ריה נכנס עם הרכב שלו - ופתאום, בום, כדור על מכסה המנוע".

באזור, כך הוא טוען, יש נשק בלתי חוקי רב. "כולם פה עם נשקים, ולא מעניין אף אחד. אדם מסוים הצביע עבורי על חנויות שיש בהן כלי נשק. בכפר כנא לבדה, יש לפי ההערכות כ-10,000 נשקים לא חוקיים, מכל מיני סוגים. צריך שמישהו יתעורר".