כשבוע לפני הבחירות לרבנות העיר ראש העין הקרב בין המועמדים המרכזיים הולך ומתחמם.

הבחירות מתקיימות לאחר פטירתו של הרב עזריה בסיס זצ"ל, שכיהן כרב העיר במשך 26 שנים, היה חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל ונפטר לאחר מחלה קשה בגיל 73.

לתפקיד הוגשו שמונה מועמדויות: הרב עוקשי זוהר, הרב יחיאל בסיס - בנו של הרב המנוח, הרב שקד יהוד, הרב חיים יוסף, הרב העצני, הרב נחום כהן, הרב אסף ברזילי, הרב יהונתן אדוארד והרב דוד עוזני. מבין המתמודדים, הרב יהונתן אדוארד - רב מרכז העיר פתח תקווה - מזוהה עם הציונות הדתית וזוכה לאהדה גם בקרב קהלים רחבים.

בראשי המועמדים ניצבים שני שמות בולטים: הרב יחיאל בסיס, בנו של הרב המנוח, הנתמך על ידי ש"ס והרב דוד עוזני, הרב המיתולוגי של שכונת מצפה אפק ותלמידו הקרוב של הרב בסיס זצ"ל, אשר לפי הערכות רבות נהנה מתמיכה רחבה בקרב הציבור הדתי בעיר.

אליהו נגר, תושב העיר שיבח את הרב עוזני: "הרב דוד עוזני תלמיד חכם, שמלבד הידע יש בו ענווה וצניעות, ומכבד כל אדם באשר הוא". תושב נוסף, אסי ואנה, אמר: "זכינו ברב דוד עוזני. הוא האדם הכי צנוע ועניו בעולם שכל מה שאכפת לו זה טובת כלל העיר".

שר הדתות יריב לוין אישר את מינוי נציגי הציבור מטעם הרשות המקומית לאסיפה הבוחרת. בין הנציגים: סיגלית ואנונו, אילנית סעדי, שירלי שאול, יוסף שירן, יפה זפרני ואמיתי לוי.

בנוסף, נמסרה רשימת מועמדי השר לוועדת הייעוץ לצורך היוועצות עם מליאת הרשות המקומית. בין השמות שנכללים ברשימה: אורי אהרון גלבנד, לידאר טיירי, אסתר רצון, ענבר צור, רונית ניסן, אתי אלמליח, שושנה קרוואני, חגי חלא, יוסף ירושלמי, שמעון משרקי, אדם תם, ציון דוקרקר, איל מנגסטה גטו ופליקס פלדמן.