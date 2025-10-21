נריה לנדאו, ששירת כמפקדו של דניאל פרץ ז"ל בפרק קצר בבסיס בה"ד 1, פרסם דברי פרידה ממנו, לאחר השבת גופת החלל משבי חמאס לישראל בשבוע שעבר.

הקשר בין השניים העמיק לאחר שנריה הפך לקרוב משפחה, כאשר אחותו נישאה ליונתן פרץ, אחיו של דניאל, שלחם גם הוא באותו יום ונפצע בקרב. "דווקא כשנהיינו משפחה, והיה פוטנציאל לקשר עמוק ומשמעותי - נגזר עלינו שהקשר בינינו יהיה קשר של נשמות", כתב לנדאו.

הוא שיתף על התרשמותו מדניאל עוד מתקופת ההכשרה. "זה אמנם התחיל כ'אח של יונתן פרץ', כבוד שהרבה היו רוצים, אבל במהלך החודש הזה ההערכה והאהבה אליך לגמרי תפסו מקום משל עצמך. המקצועיות שלך. הנחישות שלך. הפשטות שלך".

בהמשך כתב לנדאו כי במהלך הלחימה בעזה, נשא עמו את תמונתו של דניאל בתוך הווסט, "צמוד ללב, כמו החושן של אהרן הכהן - שהיה 'כנגד כל ישראל'". הוא שיתף עד כמה מפקדיו של דניאל היו חדורי מטרה להשיבו מהשבי: "אין לך מושג כמה המפקדים שלך היו מוכנים לעשות הכול כדי להשיב את צוות פרץ (ואת שאר החטופים כמובן) הביתה".

בסיום דבריו כתב: "אני מבטיח לך - שנמשיך לעשות הכול כדי לוודא שהאור המיוחד שלך ימשיך להאיר בעולם. שכל יהודי בארץ ובעולם ידע מי אלו צוות פרץ. מצדיע לך, אחי היקר. גיבור ישראל. ותודה על הזכות הקטנה להכיר אותך, ללמוד ממך ולקבל ממך כ"כ הרבה כוחות ועוצמות חיים".