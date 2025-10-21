השר לפיתוח הנגב והגליל, יצחק וסרלאוף, קורא בראיון בעמדת ערוץ 7 בכנסת לחדש את הלחימה בעזה עד למיגור חמאס.

"אנחנו צריכים להיכנס לרצועת עזה ולנקות את מה שנשאר. יש שם הרבה מחבלי חמאס ותחמושת. עלינו להשלים את המשימה. צריך לחזור להילחם על כל המשתמע מכך", דורש וסרלאוף.

הוא גם מסביר מדוע מפלגתו התנגדה לעסקה לשחרור החטופים בדיון בממשלה. "לא התנגדתי לעסקת החטופים אלא לשחרור מחבלים רוצחים שהשב"כ אומר שהם יחזרו לעסוק בטרור ולפגוע ביהודים. חשוב לחשוב לא רק מה קורה בטווח הקצר אלא להביט גם לטווח הארוך. ראינו מה הביאה עלינו עסקת שליט.

במציאות הנוכחית, של עסקה לשחרור רוצחים, היינו צריכים להביע את קול ההתנגדות של מי שחושב קדימה. בצד המהותי, ההתנגדות היא בגלל שאנחנו לא רוצים עוד שבעה באוקטובר, כי הם עלולים לקבל שוב מוטיבציה לחטוף ישראלים ולנסות להוריד את מדינת ישראל על הברכיים", מוסיף וסרלאוף.

לדעתו, ישראל צריכה לנצל את ההזדמנות, ולהחיל ריבונות ביהודה ושומרון דווקא כעת. "בסוגיית הריבונות צריך להקשיב לבית פנימה. אנחנו לא תלויים באף אחד. יש מאות אלפי אזרחים שחיים ביהודה ושומרון, גם הם נלחמו עבורנו, והם לא צריכים להרגיש אזרחים סוג ד'. ראש הממשלה חושב שעוד לא הגיע הזמן - אבל אנחנו חושבים שזה קריטי לקידום בממשלה הנוכחית כי אף ממשלה אחרת לא תעשה זאת".