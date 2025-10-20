ראש הממשלה בנימין נתניהו מינה את מייקל אייזנברג, איש עסקים ישראלי-אמריקני, כנציגו במפקדה האמריקנית המפקחת על יישום ההסכם לסיום המלחמה בעזה, כך דווח בחדשות 12.

אייזנברג, שהיה חלק מקבוצת אנשי עסקים שהגתה את רעיון השימוש בחברות אבטחה פרטיות ברצועת עזה, היה מעורב גם בהקמת מנגנון הקרן ההומניטרית לעזה (GHF), שהשימוש בו הוקפא בעקבות הסכם הפסקת האש.

על פי הדיווח, אייזנברג יכהן כנציגו של נתניהו במפקדה האמריקנית לצידו של אלוף יקי דולף, נציג צה"ל ומערכת הביטחון.

מינויו של אייזנברג במפקדה האמריקנית מצביע על רצונו של נתניהו לשמור על שליטה מלאה בכל הנוגע למגעים עם הממשל האמריקני בעניין עזה, ולא לאפשר למערכת הביטחון לפעול באופן עצמאי בנושא.

לשכת ראש הממשלה ואייזנברג עצמו סירבו להגיב על המינוי.