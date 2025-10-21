שר המורשת עמיחי אליהו אומר כי הדרך שבה הפסיקה ישראל את המלחמה בעזה מעידה על כך שהצבא טרם הפנים במלואו את השינוי הנדרש אחרי השבעה באוקטובר.

"אני דוחף יחד עם השר בן גביר וחברי לסיעה לקחת את הממשלה הרבה יותר ימינה. זה עובד אבל לא במאת האחוזים. אני מתרשם שהממשלה נחרצת להשמיד את החמאס, כי כשהשטן הזה קיים הוא מפיץ רוע, וצריך למגר אותם. ככל שנתניהו מוקף באנשים נכונים, שדוחפים אותו למקום הנכון, זה קורה. חובה עלינו להמשיך את המלחמה", מצהיר אליהו בראיון בעמדת ערוץ 7 בכנסת.

היו דברים לאורך המלחמה שארה"ב חלקה עלינו ועשינו. ברגע שאנחנו פועלים נכון הקב"ה איתנו.

לדבריו, ישראל עדיין לא ניצחה את המלחמה בעזה. |לא סיימנו את המלחמה ולמרבה הצער נחזור להילחם. עד שלא נשמיד איתם, נסמן וי, אבל לא ננצח. ההגדרה של צה"ל לניצחון היא שקט ממושך. הצבא שינה את עמדתו מהקונספציה אבל לא לגמרי. הרמטכ"ל הרי התנגד לכבוש את העיר עזה. התפיסה החלשה הזו עדיין לא יצאה מהצבא. עלינו כציבור לפעול לשינוי הגישה הזו".

כשהוא נשאל אם הציבור אינו מותש כבר משנתיים של מלחמה משיב השר "הציבור מלא באור. החיילים שיוצאים מעזה נמצאים בתחושה שהם פספסו את הניצחון. הציבור לא מותש, האולפנים מותשים".

"אנחנו חייבים לומר תודה על מה שיש ולדעת שעשינו המון אבל אנחנו באמצע הדרך. חשבנו שהאתגרים הגדולים היו בדור של תש"ח וגם לדור הזה, אחרי החלת ריבונות, יש אתגרים משמעותיים רוחניים. העולם נמצא בבלבול גדול ובתוהו", מסכם השר אליהו.