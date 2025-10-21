ח"כ טלי גוטליב מהליכוד אומרת כי נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, "בז לציבור הימני" כלשונה - ועל כן לדעתה ההתנהלות מולו כפי שניכרה אתמול במליאה היתה מוצדקת.

"בעניין יצחק עמית זה לגמרי אישי. נשיא בית המשפט העליון, לא משנה כיצד נבחר, בז לי ולציבור הימני שאני מייצגת. אנחנו צריכים להזמין אותו לכנסת? את מי שכינה את שרי הממשלה 'להקת המעודדות של ראש הממשלה'? הוא בז לרשות המחוקקת והמבצעת", אומרת גוטליב בראיון בעמדת ערוץ 7 בכנסת.

היא מסבירה גם את התנגדותה להצעת החוק של ח"כ שמחה רוטמן לפיצול משרת היועמ"שית. ""יש היגיון בפיצול משרת היועמ"ש. אבל במקום שאנחנו נמצאים, כשגלי בהרב-מיארה מנהלת את המדינה ביד רמה, נקבל מהחוק הזה שתיים כמוה. תהיה יועצת משפטית לממשלה שתחייב את הממשלה מכוח החוק החדש וגם יועצת שעומדת בראש התביעה הפלילית. שני פקידי שלטון שיחייבו את הממשלה להקשיב להם.

אנחנו לא צריכים יועמ"שית שתהיה ראש מערך התביעה הפלילית. ממילא רוב סמכויותיה מואצלות לפרקליט המדינה. הוא יכול לעמוד בראש מערך התביעה הפלילית. הרי סמכויות היועמ"שית קבועות מכוח הפסיקה ולא מכוח החוק. למה אני צריכה להמשיך להיות מחוייבת להן?", תוהה גוטליב.

ויש לה גם הצעה לפיתרון המצב. "הממשלה צריכה להחזיק יועמ"ש חיצוני. הרי למרות שפיטרו את היועמ"שית בג"ץ הותיר אותה בתפקידה. הרי אם היא לא נותנת חוות דעת שלא מחזיקה מים אפשר ללכת לפרקליטים חיצוניים ברמה הגבוהה שייתנו חוות דעת שיתקפו את החלטות הממשלה. הרי אם תפצל את משרת היועמ"ש מיארה לא הולכת הביתה תהיה לה פשוט כותרת אחרת לתפקיד".

היא מסבירה שפיטורי גלי בהרב-מיארה אינם באמת המטרה אליה היא שואפת. "המשימה היא משילות ולא פיטורי היועמ"שית. פיטוריה לא נותנים פתרון לשלטון הפקידים - אלא רק יכניס את הפקידות לפרופורציה. מה שצריך כעת לעשות הוא לחזק משילות ימנית. יש אפרטהייד משפטי שחוקרים רק צד אחד בגלל הנחייה של פרקליט המדינה לא לפתוח בחקירה ללא אישורו לגבי עבירות הסתה והמרדה. כדי לבטל את ההנחייה נדרשת הוראת שר המשפטים. אנחנו לא יודעים לנצח אותם במגרש שלהם".