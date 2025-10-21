שר האוצר בצלאל סמוטריץ' נפגש בוושינגטון עם שר האוצר האמריקני סקוט בסנט.

סמוטריץ' הודה לבסנט והודה לו על התמיכה האדירה של ממשל טראמפ בישראל, על השבת החטופים ועל המחויבות לביטחונה של המדינה, במיוחד בנושא פירוק חמאס מנשקו ופירוז עזה.

במהלך הפגישה, שנמשכה כשעה, שוחחו השניים גם על הפוטנציאל להרחבת הסכמי אברהם וצעדיים מעשיים לקידום המטרה המשותפת, וכן על המשך קמפיין הלחץ המקסימלי נגד איראן.

סמוטריץ' הצהיר כי מדובר בפגישה חמה וידידותית, וציין כי שיתוף הפעולה הכלכלי והאזורי בין המדינות יכול להוביל להישגים משמעותיים בעתיד.

"יש לנו חברי אמת בוושינגטון ובפגישה דנו בהעמקת שיתוף הפעולה בין המדינות במגוון תחומים. הכלכלה הישראלית חזקה ויציבה והמשך שיתוף הפעולה בין המדינות יחד עם הזדמנויות בפיתוח הסכמים אזוריים מתוך עוצמה יקחו אותנו בע"ה לשיאים חדשים", אמר שר האוצר.