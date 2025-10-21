אלפים נכנסו לקבר יוסף לקראת ראש חודש חשוון אברהם פליטר; סטילס: רועי חדי

אלפי מתפללים נכנסו הלילה למתחם קבר יוסף בשכם לרגל ערב ראש חודש חשוון.

הכניסה התקיימה בליווי כוחות צה"ל ובאבטחת מתנדבים ממנהלת קבר יוסף והמקומות הקדושים. המתפללים שהו במקום במשך מספר שעות.

בכניסה השתתפו לצד ראש מועצת שומרון גם האדמו"ר מקאליב, חברי הכנסת צבי סוכות ומיכל וולדיגר, הרב נועם ולדמן ראש ישיבת ניר בקרית ארבע ומח"ט שומרון אל"מ אריאל גונן.

הנוכחים שרו "אחינו כל בית ישראל" ואמרו תפילה לשלום חיילי צה"ל וכוחות הביטחון. האדמו"ר מקאליב קרא עם הציבור את 'שמע ישראל'.

יוסי דגן אמר בתום התפילה: "הגענו היום לקבר יוסף הצדיק בשכם עם אלפים רבים של יהודים. זה יום השנה להירצחו של השר, האלוף רחבעם זאבי, איש ארץ ישראל שהיה מסור לקבר יוסף כל ימיו. אנחנו מודים לפני הכול לחיילי צה"ל, לוחמי מג"ב מחטיבת שומרון, ששומרים כאן על הכניסה ושומרים מכאן על כל מדינת ישראל. אנחנו וכל האלפים שמגיעים לכאן קוראים לממשלת ישראל ללמוד מיוסף הצדיק להיעזר בעוז ובגבורה לחזור בצורה מלאה לקבר יוסף. ולהביא ריבונות מלאה ביהודה ושומרון, ללב ארץ ישראל. ומכאן אנחנו שולחים ברכה נאמנה לכל חיילי צה"ל, לכל כוחות הביטחון, וביחד בעזרת השם, מכוחו של יוסף הצדיק מהכוח של השורשים הכי עמוקים שלנו לנצח. בשבילנו, בשביל עם ישראל ובשביל כל העולם".

האדמו"ר מקאליב הוסיף: "אני מלא בהתרגשות על הזכייה לגעת בקבר הזה של יוסף הצדיק, אני רוצה להודות לידידי היקר יוסי דגן, ולכל מי שדאג שנוכל להיכנס פה, לכל כוחות הביטחון ששומרים ודואגים שנוכל להגיע למקום. אני בא לכאן כמו שסבא זכר צדיק וקדוש לברכה היה עושה, סבא היה כל כך מחובר ליוסף הצדיק כשכל ליל שבת הוא היה מבקש מכל אלה שמסובים על שולחנו להגיד איזה דבר הלכה או איזה דבר תורה שיש במקרא, יש בתורה, יש בתנ"ך והוא היה מחבר את זה סביב יוסף הצדיק כי הוא לימד אותנו שיוסף הצדיק הוא היסוד, היסוד לכל המעשים הטובים שאנחנו עושים. פה זה היסוד.

יוסף הצדיק הרי היה לבד במצרים, מתמודד שם עם כל כך הרבה התמודדויות, יוסף הצדיק מלמד אותנו שאנחנו צריכים להתפלל ולבקש, הרי האיומים האלה לא נגמרים בשום פנים. הקב"ה נתן לנו את כל ארץ ישראל השלמה. וממילא אנחנו צריכים ללכת ובעוז ובגאון ולדרוש את מה שמגיע לעם ישראל שלנו. ארץ ישראל השלמה היא שלנו בכל השטחים שנמצאים של ארץ ישראל. ובעזרת השם, בזכות הצדיק, אנחנו בעזרת השם נזכה להיגאל בגאולה שלמה".

ח"כ סוכות ציין כי "כתוב על יוסף הצדיק 'ויריצהו מן הבור'. לפני חודש ראש המועצה הביא לכאן לכניסה את אבא של אלון האל וזה היה נראה כל כך רחוק והיינו כולנו כאן התפללנו ביחד והנה היום ברוך השם אלון כבר ביחד עם אבא שלו. עברנו 25 שנה מאז הנטישה של יוסף הצדיק, הגיע הזמן להוציא את יוסף הצדיק גם כן מן הבור לגאול את המקום הזה. לא יכול להיות שכל כך הרבה שנים המקום הכל כך חשוב הזה נמצא עדיין בידיים של ישמעאלים. צריך לגמור עם מכירת יוסף הזו, לגאול את המקום הזה."

חברת הכנסת מיכל וולדיגר סיימה בתפילה: "שנזכה כמה שיותר מהר לניצחון מוחלט על כל השונאים שלנו, כל המחבלים הארורים, שנזכה להחזיר את החטופים, החללים, ולהביא אותם לקבר ישראל, שנזכה לגאולה שלמה וקרובה".