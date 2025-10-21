שיטת דמיון נובע, שצוברת תאוצה בשנים האחרונות וסוחפת אחריה מטפלים, רבנים, אמנים ותלמידים רבים מידי שנה, מוכיחה כי טמון בנו כוח עמוק של שינוי, אם רק נלמד להשתמש נכון בדמיון שלנו.

תורות החסידות מלמדות אותנו שמחשבה יוצרת מציאות והיא במידה רבה פרי כוח הדמיון שלנו.

בידינו לצאת מקושי נפשי או מחרדות, להעמיק משמעותית את עבודת ה' ולגלות עומקים חדשים של חירות ובחירה במרחב מציאות החיים שלנו על ידי בירור הכוח המדמה שלנו.

שיטת דמיון נובע מביאה בשורה חדשה של חזרה לכוחו הבריא של הדמיון, המביא לחיבור ולשלום פנימי וחזרה נכונה אל עצמי.

ישבנו עם מפתחי השיטה, עמית קדם ונוריאל אהרן, לשיחה קצרה:

מה מיוחד בתוכנית הלימודים השנה?

"השנה נפתחים במכון מספר קורסים ללימודי שנה א' למטפלים, אנשי חינוך וכל מי שמחפש שפה עמוקה לנפשו.

ב"ה התגבשו כבר קבוצות איכותיות מאוד ונשארו מספר מקומות אחרונים בלבד." מדגיש נוריאל אהרון מנהל המכון ומנחה ראשי בשיטה, "אנו מאפשרים מגוון של אפשרויות לימודים לבחירה - לנשים ולגברים בנפרד, קורסי ערב או בוקר, פרונטלי או זום בשילוב מספר מפגשים פרונטליים במהלך השנה. מדובר בתוכנית מקיפה שמקנה לאדם יכולת לדבר עם נפשו, לגלות תשובות מתוכו ולהוביל לשינוי משמעותי בחייו בצורה ישירה, כנה ופורצת דרך".

איך אפשר לסמוך על תשובות הבאות מהדמיון?

"בנפש יש תורה עמוקה נשכחת", מסביר עמית קדם מייסד השיטה. "בעולם הזה יש את מה שאנחנו קוראים לו בטעות שכל, תבניות חיצוניות שהוטמעו בנו, ובפנים יש שכל עמוק שמגיע מהנפש, שמאפשר לה להתגלות באמצעות הדמיון.

דווקא הדמיון הנובע מבפנים ללא הכתבה חיצונית מאפשר לעקוף את התבניות החיצוניות ולאפשר הקשבה נקיה. בדמיון נובע יש הקשבה פנימית, תהליך נקי ללא תיווך והולכה למטרה שמסמן המנחה. התשובות מגיעות ממך. אלו שלבים יותר עמוקים, פנימיים ונאמנים לאמת הפנימית. כשאדם מוצא דברים ששייכים אליו, הוא מגיע לעוצמות מדהימות של חיבורים, ואין שום דבר דומה לזה".

מה ההבדל בין דמיון נובע לשיטות דמיון מודרך למיניהן?

"בניגוד לשיטות הדמיון המודרך השונות", מסביר אוריאל ליכטנשטיין מנחה בכיר במכון, "בהן יש התערבות והכוונה של מטפל המוביל אל המטרות שנקבעו מראש, בדמיון נובע האדם מתגלה כרופא של עצמו. יש נגיעה עמוקה בשורשי הנפש ומתגלה הצורך העמוק של כל אחד יחד עם הפתרון האישי השלם והפנימי".

מי הקהל המתאים ביותר לשיטה?

"אנחנו פונים לכל מי שמחפש שפה לשוחח עם הנפש שלו" מסביר נוריאל אהרון, "לאחר שרוחות המלחמה נרגעו אנחנו שומעים בקשה גדולה לעבור תהליך של שיקום, בירור וריפוי. לוחמים שחזרו מהקרבות ומטפלים כאחד ראו בשנתיים האחרונות עד כמה שיטת דמיון-נובע הייתה יעילה עבורם.

באופן כללי ניתן לראות במהלך השנים במכון שתי קבוצות מרכזיות: האחת, מטפלים ואנשי חינוך, שמחפשים הבנה מעמיקה מאוד בנפש האדם. בדרך כלל הדבר המיוחד שהם מקבלים אצלנו היא חשיפת השורשים הרגשיים והנפשיים החוסמים את האדם, וגילוי הרצון הפנימי מתוכו באופן נגיש ובהיר מאוד. הקבוצה השנייה, היא אנשים שחשים חסימה רגשית, הלב לא יכול להיפתח, אין חוויה של מרחב רוחני ועושר פנימי. הם חשים חוסר מיצוי בזוגיות, בהורות, התמכרויות קטנות כאלה ואחרות. היופי בשיטה שלנו הוא, שהיא פוגשת את האדם היכן שהוא נמצא. אם נותנים לנפש לדבר באמצעות הדמיון, היא מספרת לנו בדיוק מהיכן התקיעות מגיעה ומה הדרך לשנות ולתקן. לכן שיטת דמיון-נובע יכולה לפגוש מגוון רחב של אנשים, במגוון של התמודדויות, ועוזרת לכל אחד במסע האישי שלו".

למה אנחנו זקוקים לפיתוח הדמיון דווקא בדור שלנו?

"אנחנו חיים בעולם שמוצף בדימויים מאוד חזקים", מחדד עמית קדם מייסד השיטה. "דימויים שמחדירים לנו מכל עבר, על מה זו הצלחה, מה זה אושר, מה זו אהבה. כל מושגי היסוד שלנו בנויים על דברים חיצוניים והפוכים ממה שאנחנו צריכים. אנחנו לא מודעים לזה אבל שבויים בתוך זה, והדרך היחידה לשנות זאת, היא להחזיר את כוח הדמיון בחזרה אלינו, להובלה שלנו. בחסידות זה נקרא 'בירור המדמה', להיות מסוגל לזהות אילו מושגים מושתלים בתוכי וחיצוניים לי ולהשיל אותם מעליי, ואילו דימויים מייצגים את העולם הפנימי שלי ואותם אני לומד לפתח.

כך אפשר לשנות את כל מציאות החיים שלי. זוגיות, הורות, מימוש עצמי, עבודת ה'. אדם יכול לחיות חיים שלמים שנראים עשירים כלפי חוץ, אך בפנים הוא מת. לעומת זאת, כשאדם נאמן לעצמו הוא חי חיים מלאים בהוויה אמיתית".

"שיטת דמיון נובע", מספר הרב חננאל אתרוג, ראש ישיבת שבי חברון, "נותנת כלים מאוד פשוטים, מאוד אמיתיים, מאוד מדויקים ומשכנעים, להנכיח במודע את הצדדים שממילא פועלים רק שאתה לא מודע אליהם ואז אתה לא יכול לנהל אותם אלא הם מנהלים אותך. הכלים של דמיון נובע הוסיפו לי הרבה ברכה.. מתברר שיש בתוכנו אושר פנימי, זה מוסיף הרבה שמחה, הרבה ביטחון עצמי, מתגלה שכולנו משוררים בלי שידענו על זה, כולנו מלאי חלומות בריאים ויפים וגם כואבים וגם בהם צריך לגעת, לי זה הוסיף הרבה מודעות עצמית, הרבה מאוד ביטחון ביכולת לשוחח עם עצמי, אני ממליץ מעומק ליבי."

"לאט הבנתי שהחזרה בתשובה האמיתית מתחילה כאן", כתב האומן והזמר אביתר בנאי, "לפגוש את עצמך בגילוי לב, באומץ. לקרב אל הקדוש ברוך הוא את כולך. לקרב את כולך לעצמותך. בלי להזדרז, בלי להשאיר מגירות נעולות. החופש, הדמיון, הכנות, הם אבות המזון לאמונה, התקרבות וחמלה. כל הלימודים העמוקים, בתורה, בחסידות, הופכים לחוויה פנימית, אישית, התורה נקלטת בחושים, בגוף. זה מרפא. להקשיב לחלקים בתוכך שלא העזת לשמוע. שאין ברירה, למענם אנחנו פה. זה לא קל. בכלל לא. אבל ככה זה. לאהבה יש מחיר. עד שהלב נפתח".

