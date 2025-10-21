חובתנו המוסרית לגייס רטרואקטיבית את החטופים האזרחים, החיים והחללים, ולהעניק להם ולמשפחותיהם את זכויות הלוחמים בקו הראשון עבור מדינת ישראל במערכה הנוראה.

את הלוחמים המופלאים האלה לא צה"ל גייס אלא חמאס חטף, ולכן יש אולי קושי משפטי לגייס אותם ועוד גיוס רטרואקטיבי, ואולי יש צורך בחקיקה מיוחדת, אבל העיקר הוא באמת ובמוסר - החזרת החטופים יכלה להתרחש הרבה לפני כן אילו נכנעה ישראל לחמאס כדרישות המפגינים וחלק מהפוליטיקאים!

ברוך השם, מדינת ישראל נלחמה במשך שנתיים, ועמדה בהצלחה במערכה כל כך קשה, עד להסכם שמאפשר לצה"ל להגן על יישובי העוטף מתוך שטח הרצועה, ושיקום היישובים בלי איום עזתי! גם שיקום הרצועה על ידי קטאר וסעודיה מותנה ככל הנראה בהרחקת החמאס מכל שליטה, כי הן מבינות שחמאס יסכן את כל ההשקעות בהכנת המלחמה הבאה -

כל אלה מטרות מלחמה מובהקות של ישראל שהושגו כאשר החטופים נמצאים בעל כורחם מעבר לקו האש! לכן הם היו באמת הלוחמים בקו הקדמי, קו המנהרות, במאבק קיומי יומיומי - כל מה שהושג הושג בזכותם, עם הסבל והעינויים לחיים, והקרבת החיים של החללים ומשפחותיהם השכולות -

לכן חובתנו המוסרית היא לגייס אותם רטרואקטיבית, ולהכיר בהם כלוחמים במשך שנתיים קשות בקו הקדמי ביותר, למען מדינת ישראל.