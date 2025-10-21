ח"כ דן אילוז מהליכוד לא מתכוון, גם כחבר הקואליציה, לוותר על חקיקת חוק גיוס משמעותי בדיונים בוועדת החוץ והביטחון.

"אני אתעקש על נושא הגיוס כי הוא לא קשור רק לשיוויון וצדק אלא גם לביטחון מדינת ישראל. לא סיימנו עם המלחמות. אמנם הבאנו הישגים מטורפים בשנתיים האחרונות, אבל אנחנו עדיין צריכים צבא חזק וחייבים את החיילים החרדים", אמר אילוז בראיון בעמדת ערוץ 7 בכנסת.

הוא מדגיש כי "עדיף להגיע לחוק בהידברות כי הוא יהיה יותר אפקטיבי אם יושג הסכמה. עם זאת אסור שהחוק יהפוך לפייק בחסות ההידברות".

לטענות לפיהן עמדתו מסייעת לקמפיין נגד הממשלה הוא משיב "יש קמפיין להפלת הממשלה שמתמקד בנושאי הגיוס מצד מתנגדי הממשלה והם עושים פוליטיקה על גב החיילים וזו בעיה. אבל זה לא סותר שבתור חבר כנסת אני אחראי על ביטחון ישראל. אנחנו עלולים לשלם מחיר פוליטי אם לא ניתן פיתרון אמיתי לסוגיית הגיוס".