פול אינגרסיה, מועמדו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לתפקיד יועץ מיוחד, עורר סערה בעקבות התבטאויות קשות שפרסם בצ'אט פנימי של חברי המפלגה הרפובליקנית.

ההתבטאויות נחשפו באתר "פוליטיקו".

על פי הדיווח, אינגרסיה הודה במהלך השיחה, "יש בי נטייה נאצית מדי פעם, אני מודה בכך". דבריו עוררו תגובות נזעמות מצד שלושה ממשתתפי הצ'אט, שהביעו התנגדות נחרצת לדבריו.

בהמשך ההתכתבות, כתב אינגרסיה כי הוא מתנגד לקיומם של חגים לזכר מנהיגים שחורים וקרא לבטלם. לדבריו, "מרטין לותר קינג ג'וניור היה ג'ורג' פלויד של שנות ה-60 ויש לסיים את 'החג' שלו ולהשליך אותו למעגל השביעי של הגהינום, שם הוא שייך".

בנוסף לכך, כתב אינגרסיה כי "יש לבטל חגים לזכר שחורים, כמו חודש ההיסטוריה השחורה", ואף השתמש בקללה גזענית כלפי שחורים.

עורך דינו של אינגרסיה, אדוארד אנדרו פלציק, מסר לאתר "פוליטיקו" כי "יתכן שהטקסטים היו מניפולטיביים או חסרי הקשר. אם הם היו אמיתיים, הם בבירור היו הומור סאטירי שלועג לעובדה שליברלים מכנים באופן מוזר וקבוע את תומכי תנועת 'להפוך את אמריקה לגדולה שוב' בכינוי נאצים".