צלם ערוץ אל-ג'זירה ברצועת עזה, פאדי אל-וחידי, ספד לדודו תאג' א-דין אל-וחידי, סגן מפקד גדוד מערב ג'באליה בחמאס, שחוסל על ידי צה"ל השבוע.

מדובר בצלם שהפיץ תעמולה מטעם חמאס ונפצע בעבר מירי צה"ל. בהמשך פונה אל מחוץ לרצועה, שם הוא מאושפז ועובר שיקום.

בפוסט שפרסם בערבית כתב אל-וחידי: "בלב מאמין בגזירת אללה ובגורלו, אני מודיע בצער על מות דודי, אהוב לבי, הלוחם תאג' א-דין אל-וחידי, אשר עלה כשהיד למען אללה".



דובר צה"ל בערבית, אביחי אדרעי, הגיב לדבריו וכתב בעוקצנות: "הצעירים של תאמר אלמסחאל, המתוארים לעיתים בטעות כעיתונאים - כולם נולדו מרחם חמאס. יש מהם שמבצעים פיגועים ופעילות טרור בשורות גדודי אל-קסאם, כדוגמת אנאס א-שריף או חוסאם שבאת, ויש כאלה שמכסים על הפשעים במסגרת מה שמכונה 'הג'יהאד התקשורתי'".

אדרעי הוסיף: "לא משנה כמה ינסו - הם יישארו מובסים, צבאית ותקשורתית, ויום אחד יתנצלו בפני תושבי עזה על השקרים שהפיצו בשם 'התקשורת'".

כוונתו של אדרעי לשמו של תאמר אלמסחאל נוגעת לחשיפה קודמת של צה"ל, שלפיה העיתונאי הבכיר מאל-ג'זירה פעל במשך שנים בהנחיות ישירות מחמאס. הוא נדרש לקדם את "ההתנגדות" ולמנוע ביקורת על ארגוני הטרור ברצועה, במיוחד לאחר שיגורים כושלים של הג'יהאד האיסלאמי.

גם העיתונאי אנאס א-שריף, שזכה להספדים רבים בעולם הערבי לאחר שחוסל על ידי צה"ל, הוכח על פי מסמכים שחשף צה"ל כי שימש בפועל כחבר בחמאס.