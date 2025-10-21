אגף כוח האדם בצה"ל, בראשות האלוף דדו בר-כליפא, פרסם פקודה חדשה לניהול משאב המילואים בצו חירום, שתיכנס לתוקף בנובמבר הקרוב.

הפקודה גובשה בעקבות ביקורת ציבורית ופנימית בצה"ל על ניהול לא יעיל של מערך המילואים וניצול עודף של ימי שירות.

במסגרת הפקודה, שנשלחה לכלל הפיקודים, הזרועות והאגפים, נקבעו שורה של שינויים מהותיים במדיניות ניהול כוח האדם במילואים, במטרה לשמור על רציפות פיקודית, יעילות תעסוקתית ושקיפות.

צה"ל קובע מגבלה של עד 20% סיפוחים מכלל מצבת היחידה, תוך איסור מעבר בין יותר משתי יחידות שונות בפרק זמן של 60 יום. סיפוחים ממושכים מעבר ל-90 יום יחייבו אישור פיקודי מיוחד.

הפקודה מבטלת לחלוטין את האפשרות לשהות בחו"ל במהלך שירות מילואים פעיל, למעט מקרים חריגים המאושרים מראש. משרתים יידרשו להגיש טופס ייעודי לפני תחילת השירות.

שירות מילואים הכולל שהייה בחו"ל יתאפשר רק בימי התארגנות או אם קיימות אינדיקציות רשמיות, כגון "מרכז חיים בחו"ל" או "היתר בתפקיד". חייל שישהה בחו"ל ללא היתר יאבד את זכאותו לשירות ואת זכויותיו הנלוות.

הפקודה קובעת כי עובדי צה"ל אזרחיים (אע"צ) לא יוכלו לשרת במילואים ביחידה שבה הם מועסקים באזרחותם, כדי למנוע כפל שכר או כפילות תפקידים. חריגים יאושרו רק באישור מיוחד של מרכז תע"צ.

כל משרת מילואים הנמצא בשירות של למעלה מ-60 יום יחויב בהגשת דוח מפורט על תפקידו והצדקת הצורך בהמשך שירותו. יחידות עורפיות יחויבו לדווח עצמאית על נוכחות, ואי דיווח ייחשב כהיעדרות.

חיילים ללא מקצוע ייעודי או הכשרה מתאימה לא יוכלו להמשיך בשירות המילואים הפעיל.

בשל מחסור בכוח אדם, פיקודים שונים פנו לאחרונה לגיוס חיילי מילואים דרך הרשתות החברתיות - תופעה שאכ"א החליט לעצור באופן גורף. הפקודה החדשה אוסרת על פרסום מודעות גיוס, קול קורא או פוסטים ברשתות.

גיוס מילואימניקים יתבצע אך ורק בערוצים רשמיים - מילג'ובס וקהילות צבאיות מוכרות - כחלק מתהליכי בניין הכוח של צה"ל.

הפקודה מבטלת את האפשרות להגדיר "כוננות בית" כשירות מבצעי, אלא אם מדובר בשירות רשמי ומדווח. במקום זאת, ניתן יהיה לצבור עד שמונה שעות ביום במסגרת ניהול כוח האדם.

בנוסף, הוגדר נוהל חדש לריענון חופשה: שלושה ימי חופשה יינתנו כנגד 11 ימי שמ"פ סגורים.