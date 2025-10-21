כאבי רגליים, נפיחות כרונית ועייפות בסוף יום העבודה אינם גזירת גורל. רבים יודעים שמדרסים בהתאמה אישית הם המפתח לתיקון ביומכני ולשיפור היציבה, אך קיים כלי נוסף, פשוט ויעיל לא פחות, החיוני לבריאות הרגליים: גרבי לחץ (גרביים אלסטיות). קליניקת גל און מציעה גישה הוליסטית, המשלבת את שני הפתרונות הקריטיים הללו, לשיפור דרמטי בזרימת הדם ובהקלה על סימפטומים יומיומיים.

גרבי לחץ: הכלי המכני להזרמת דם וניקוז נוזלים

גרבי לחץ הם למעשה מגן השקט של הרגליים. הם מתוכננים להפעיל לחץ מדוד והדרגתי - חזק ביותר בקרסול ופוחת כלפי מעלה על השוק. לחץ מכני זה פועל נגד כוח הכבידה, דוחף ביעילות את הדם הוורידי ואת הנוזלים הלימפטיים בחזרה לכיוון הלב, ובכך מונע סטגנציה (הצטברות).

מדוע גרבי לחץ חיוניים?

● הקלה יומיומית: אנשים העומדים או יושבים שעות ממושכות (נשים בהיריון, עובדי משרד, מטיילים) מדווחים על הפחתה משמעותית בתחושת כובד, נפיחות ועייפות.

● מניעת סיבוכים וסקולריים: הוכחו מחקרית כיעילים בניהול דליות ורידים, מניעת הישנות כיבים ורידיים ובסיוע במניעת תסחיף ורידי עמוק (DVT), במיוחד בנסיעות ארוכות או אשפוזים.

● טיפול בלימפדמה: הם מרכיב יסוד בניהול נפיחות כרונית (לימפדמה), ומסייעים בניקוז יעיל של נוזלים.

הפתרון הכפול של גל און: תיקון מבני ושיפור זרימה

בקליניקת גל און, אנו מבינים שטיפול שלם דורש מענה לשני צדדי המטבע: המבנה (השלד) והזרימה (כלי הדם).

מדרסים בהתאמה אישית ( תיקון מבני): המדרסים שלנו מותאמים אישית לאחר אבחון ביומכני מעמיק. הם מתקנים ליקויים מבניים (כמו פלטפוס או קשת גבוהה), מפזרים לחצים על העצמות ומשפרים את יציבת הגוף. גרבי לחץ מקצועיות (שיפור וסקולרי): אנו משווקים ומסייעים בהתאמת גרבי לחץ איכותיות, כולל דרגות לחץ רפואיות ( Class 2 ומעלה).

התאמה שגויה של גרב לחץ עלולה להוריד את יעילותה ואף להזיק במצבים מסוימים. לכן, הליווי המקצועי הוא הכרחי.

