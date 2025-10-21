ד"ר מאיר כהן הוא מנתח פלסטי בעל שם בינלאומי, המשלב מקצוענות קלינית עם חזון ניהולי וחינוכי בקהילה הרפואית בישראל.

את לימודיו סיים בהצטיינות באוניברסיטה העברית בירושלים, ובהמשך השלים התמחות בכירורגיה פלסטית בבית החולים איכילוב בתל-אביב .

ד"ר כהן העמיק את מומחיותו בתת-התמחות ייחודית של שנתיים נוספות בבית חולים לילדים בקנדה, שם רכש ניסיון עשיר בניתוחי פנים מורכבים לילדים ותינוקות - תחום שבו הפך לשם דבר.

לאורך הקריירה הציבורית שלו כיהן ד"ר כהן בתפקידי הנהגה בכירים: הוא שימש מ"מ המחלקה לכירורגיה פלסטית בבתי החולים שניידר ובלינסון, הוביל צוותים מולטי-דיסציפלינריים, והיה אחראי על הטמעת פרוטוקולים מתקדמים של בטיחות ואיכות. במקביל, היסטוריה קלינית ענפה של ניתוחי פנים מורכבים בילדים ותינוקות ביססה את מעמדו ככתובת לרפואת על במקרים רגישים ונדירים.

שנים רבות נבחר ושימש יו"ר האיגוד הישראלי לכירורגיה פלסטית בישראל, והיה שותף לעיצוב סטנדרטים של הכשרה, בקרה והסמכה. תחת הנהגתו עודכנו תכניות ההתמחות, חודדו כללי האתיקה, וחוזקו שיתופי הפעולה עם גופים משמעותיים ומשרד הבריאות - כל זאת מתוך מחויבות לשיפור בבטיחות המטופלים ובתוצאות הרפואיות.

בעשור האחרון מוביל ד"ר כהן את ארגון המנתחים הפלסטיים האסתטיים בישראל (APS) - גוף מקצועי המאחד מאז 2009 את העוסקים בכירורגיה פלסטית, רפואה אסתטית וטיפולי קוסמטיקה.. האירגון כולל מנתחים פלסטיים, רופאים העוסקים בתחום האסתטיקה וקומסטיקאיות אשר מו לנגד עיניים את ההכשרה המתקדמת ביותר ורצון להיות מעודכנים ומובילים בתחומים.

ייחודו של ד"ר כהן אינו מסתיים בחדר הניתוח. הוא גם עורך דין מוכר ומנוסה, המהווה דמות מובילה במתן חוות דעת משפטיות ועדויות בבתי משפט בסוגיות של רשלנות רפואית בניתוחים פלסטיים ובטיפולים אסתטיים. השילוב הנדיר בין מומחיות כירורגית עומק לבין הבנה משפטית מעשית מאפשר לו להכתיב סטנדרט מקצועי גבוה, להגן על זכויות מטופלים, ולסייע לגופים רפואיים לאמץ נהלי עבודה בטוחים ושקופים יותר.

לצד פעילותו הציבורית והמשפטית, ד"ר כהן מפעיל מרכז רפואי פרטי במגדל משה אביב במתחם הבורסה ברמת-גן, הכולל חדר ניתוח פרטי ומודרני, מאושר משרד הבריאות. המרכז פועל במתכונת ONE-STOP SHOP:

מאבחון ראשוני, דרך התאמת תכנית טיפול וניתוח אישי, ועד ליווי הדוק בשלבי ההחלמה והביקורת - הכול במקום אחד עם צוות שמכיר ומטפל בכם מההתחלה, ללא צורך להתרוצץ בין מרפאות או חדרי ניתוח חיצוניים. הגישה היא הוליסטית, משלבת מראה טבעי, יחס אישי וטיפול רפואי איכותי. כל מטופלת ומטופל זוכים להסבר מלא, לתיאום ציפיות שקוף ולמינימום זמן השבתה - כדי לחזור לשגרה בביטחון ובחיוך.

במרכז של ד"ר כהן מוצע מגוון רחב של טיפולים וניתוחים בכירורגיה פלסטית ואסתטית, ביניהם:

• הזרקות וטיפולים לעור לשיפור מרקם, נפחים וקווי מתאר;

• פילינג רפואי תוך שימוש במכשור מתקדם, לרבות גלי רדיו ולייזר;

• מתיחות פנים מתקדמות - Mini-Lift ו-MicroLift, בהתאמה אישית למבנה הפנים;

• ניתוחי עפעפיים פונקציונליים ואסתטיים, לשיפור שדה הראייה והמראה הרענן;

• הסרת גינקומסטיה ושאיבת שומן בטכנולוגיית VASER (עם ניסיון חלוצי בישראל);



• ועוד מגוון פתרונות מתקדמים המותאמים לגיל, לסגנון החיים ולמצב הרפואי.

מטופלים רבים פונים אל ד"ר כהן לא רק מסיבות אסתטיות, אלא גם כדי לשמור על הבריאות ולמנוע סיבוכים עתידיים: הסרת נגעים חשודים, תיקון עיוותים מולדים או נרכשים ועוד. ד"ר כהן - מנתח פלסטי בעל ניסיון של למעלה מ-25 שנה - משלב אסתטיקה רפואית, טיפול מניעתי ושיפור איכות החיים, תוך שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם ומתן יחס אישי, קשוב ומכבד. מאמרים פרי עטו פורסמו בכתבי עת מובילים, והוא ממשיך להשפיע על הדורות הבאים באמצעות הוראה, הדרכה ובקרה מקצועית על מסלולי ההכשרה של מנתחים פלסטיים בישראל.

למי שמחפשים מנתח פלסטי שמציע איזון מיטבי בין מדע, אמנות ואחריות ציבורית - ד"ר מאיר כהן הוא הבחירה הטבעית. הידע הכירורגי הרחב, התפיסה האתית והראייה הרב-מערכתית (כולל הזווית המשפטית) מתורגמים לחוויית טיפול בטוחה, מדודה ומדויקת. תחת קורת גג אחת תקבלו אבחון שקול, ניהול סיכונים מובנה, תכנית טיפול מותאמת אישית ותוצאות שנראות ומרגישות טבעי.

לביקור באתר הבית ולקביעת פגישה עם ד"ר מאיר כהן, מנתח פלסטי - לחצו כאן.



במרכז של ד"ר כהן מחויבים אליכם: טבעיות, יחס אישי ורפואה איכותית - משלב הייעוץ ועד השלמת ההחלמה.