שמחה רוטמן על בג"ץ וערוץ 7 כאן חדשות

יו"ר ועדת חוקה ח"כ שמחה רוטמן שוחח עם כאן חדשות על הסערה במליאת הכנסת שהתרחשה אתמול, לאחר שיו"ר הכנסת אמיר אוחנה כינה את נשיא בית המשפט העליון בתואר "שופט בית המשפט העליון" ולא הכיר בו כנשיא בנאומו.

רוטמן הביא כדוגמה למתח בין הרשויות מקרה מהעבר, שבו לדבריו נקט בית המשפט העליון בהליך חד-צדדי.

"שתי ספינות עגנו מול חופי מדינת ישראל. לאחת קראו 'ארץ הצבי' של ערוץ 7. האונייה השנייה של אייבי נתן ששידרה את 'קול השלום'. אחת מהן (ערוץ 7) בית המשפט העליון סגר, למרות שהכנסת אישרה את השידורים. ואחת מהן בית המשפט לא עשה לה דבר".

בהמשך הוסיף רוטמן, "אני חושב שעריצות שיפוטית במדינת ישראל התרחשה, ולעומת זאת, עריצות חקיקתית לא התרחש. אנחנו חייבים שתהיה לנו מערכת משפט מתוקנת, ועל זה אנחנו עובדים".