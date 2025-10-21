ח"כ יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו שוחחה עם ערוץ 7 בכנסת על קידום החוק שיאפשר להעמיד לדין את מחבלי הנוח'בה הכלואים בישראל והשתתפו במתקפה הרצחנית בשבעה באוקטובר.

"אני מקדמת את הצעת החוק הזו יחד עם שמחה רוטמן ללא קשר לענייני קואליציה-אופוזיציה. העברתי חוקים נגד אונר"א ולשלילת קצבאות מחבלים כי זה האני מאמין שלי", מדגיה מלינובסקי.

למרות שיש דברים שעליהם היא מסכימה עם הממשלה, לדעתה אחרי השבעה באוקטובר, יש צורך לחזור לעם. "הממשלה הזו צריכה ללכת. היא הביאה אותנו לאסון בשבעה באוקטובר. זה נכון שיש לה גם הצלחות אבל צריך לשלם גם על הכישלונות".